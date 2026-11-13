Invita Sectur Oaxaca a descubrir la tradición mezcalera de Santa Gertrudis y Santa Catarina Minas

La Fiesta Mezcalera de Santa Gertrudis se realizará del 14 al 16 de noviembre y la 11ª Feria del Mezcal Ancestral Minero de Santa Catarina Minas, los días 28 y 29 de noviembre.

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El Gobierno del Estado invita a turistas nacionales e internacionales, así como a la población local, a conocer y disfrutar la tradición mezcalera de Oaxaca mediante dos encuentros que celebran el trabajo de las y los productores: la Fiesta Mezcalera de Santa Gertrudis, del 14 al 16 de noviembre, y la 11ª Feria del Mezcal Ancestral Minero de Santa Catarina Minas, los días 28 y 29 de noviembre.

El encargado de Despacho de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), Carlos David Jacinto Ortiz, destacó que la promoción de estas ferias forma parte de las acciones de esta dependencia para impulsar la actividad turística y generar beneficios económicos en las comunidades, así como reconocer el trabajo de las maestras y los maestros mezcaleros que preservan esta tradición.

Durante la presentación se destacó que la feria de Santa Catarina Minas permitirá conocer la tradición del mezcal minero, cuya elaboración artesanal tiene antecedentes desde 1850 y se distingue por la destilación en ollas de barro.

También se informó que ambos encuentros contarán con la participación de productoras y productores de distintas localidades, una amplia variedad de mezcales artesanales y ancestrales, así como actividades gastronómicas y musicales.

La feria de Santa Catarina Minas iniciará a las 10:00 horas en el Salón del Sr. Román Ángeles, ubicado en la calle Galeana, donde se ofrecerán mezcales elaborados con variedades de maguey como arroqueño, becuela, tobalá, tobasiche, coyote y espadín, entre otros.

Por su parte, la Fiesta Mezcalera de Santa Gertrudis se desarrollará frente al Palacio Municipal, a partir de las 10:00 horas. Esta primera edición incluirá degustaciones de mezcales artesanales y ancestrales, además de música y gastronomía.

Como parte de las actividades en Santa Gertrudis, también se realizará la tradicional Cabalgata el 19 de noviembre a las 10:00 horas.

Las ferias mezcaleras serán una oportunidad para acercarse a la riqueza cultural de Santa Gertrudis y Santa Catarina Minas, conocer los saberes que distinguen a sus comunidades y disfrutar de una tradición que forma parte de la identidad y el patrimonio de Oaxaca.