El Poder Judicial en Ixtaltepec / LA X EN LA FRENTE

MOISÉS MOLINA*

El paradigma de la justicia en México cambió. Con todo y los ajustes que – con el tiempo- habrán de regresar a los niveles más altos de la rama judicial la dignidad de la profesionalización, hay cambios que son bienvenidos.

La intención de acercar los tribunales a la gente es uno de ellos.

El que jueces y magistrados tengan que pasar ahora por el tamiz de las urnas (dejando fuera las falencias operativas) hace lógico que deba tener una mayor exposición social antes y durante el ejercicio de la función.

Y en el Poder Judicial de Oaxaca abrazamos esa lógica desde hace un año.

Con el programa “justicia más cerca de ti” iniciamos a recorrer nuestras ocho regiones los fines de semana. No para hacer campaña anticipada, sino para iniciar a saldar esa asignatura que era más que urgente: ir a platicarle a las personas, allá donde viven, qué hace el poder judicial y cuáles son la razón de ser de que existan jueces y magistrados.

En una labor de construcción de cultura jurídica y especialmente judicial, le explicamos a nuestras paisanas y paisanos nuestras competencias materiales, territoriales y de grado.

Explicamos brevemente los procesos y los problemas entre ciudadanos que más comúnmente llegan a nuestras manos.

Este fin de semana tocó el turno a Asunción Ixtaltepec en la región del Istmo.

Ahí, en asamblea, nos presentamos ante el pueblo e informamos qué hacemos y cómo lo hacemos.

Es un esfuerzo de largo aliento que apenas comienza y que tiene que hacerse común en todo el país y a todos los niveles, cada vez con más intensidad. Es indiscutiblemente parte de lo que se tiene que hacer como parte del derecho humano de los mexicanos de acceso a la justicia.

En Oaxaca el conflicto es connatural a nuestra realidad tan diversa de ciudades, pueblos y comunidades con formas de ver el mundo tan distintas.

Ahí, de frente, les explicamos a los ciudadanos qué hace un juez penal, civil o familiar; qué nos toca a los magistrados, pero además les explicamos los principios que rigen nuestra función en un lenguaje claro, franco y accesible.

El derecho ha dejado de ser una disciplina codificada en signos de lenguaje inescrutables e inaccesible al común de las personas.

Hoy debemos entender, como se lo dije a un grupo de alumnos de la Universidad del Istmo que se acercaron a mí durante el evento, que el derecho es -antes que cualquier otra cosa- lenguaje.

El derecho se hace con palabras, se aplica con palabras, se enseña con palabras y tiene que entrar al entendimiento de nuestra gente con palabras que sean tales que se entiendan claramente.

Y ese es el espíritu que nos anima en el Poder Judicial de Oaxaca, hacer nuestro trabajo de tal manera que a la ciudadanía le quede claro que el poder judicial existe para resolver problemas con base en los principios de la justicia y con las herramientas de la razón.

*Magistrado Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca