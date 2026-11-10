«Bohemia», noche de ballet, boleros y danzón en el Teatro Macedonio Alcalá

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Se trata de un espectáculo de ballet neoclásico y contemporáneo con música popular de la época dorada, que impactó la vida cultural del país y de Oaxaca desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días

Axé Ilé Dance Studio, con el apoyo de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, presenta Bohemia, noche de ballet, boleros y danzón, el próximo domingo 22 de noviembre, en el Teatro Macedonio Alcalá, a las 18:00 horas. Entrada gratuita.

Los asistentes disfrutarán de una hermosa velada inspirada en las noches bohemias de los años cincuentas; noches de encuentros, poesía, música, nostalgia y romance, en una original amalgama de coreografías inéditas y la música que ha hecho vibrar a varias generaciones.

El repertorio incluye composiciones de Álvaro Carrillo, como «Sabor a mí»; la interpretación de Lila Downs de «Perfume de Gardenias», del puertorriqueño Rafael Hernández Marín, así como piezas de danzón y mambo, ritmos de origen cubano profundamente arraigados en la cultura popular mexicana.

El espectáculo contará con la participación de bailarines invitados como Renata Zárate y Universo, así como música en vivo a cargo del cantante Felipe Espinosa Olmedo y el guitarrista Alberto Revilla, acompañados de integrantes de la Academia de Innovación Musical.

La dirección y creación coreográfica están a cargo de Alejandro Agüero Guzmán, quien formó parte del Ballet Nacional de Cuba y fue bailarín fundador de Acosta Danza, compañía creada por Carlos Acosta. Como director de Axé Ilé Dance Studio, desde hace diez años ha formado bailarines en México y Oaxaca que hoy son integrantes de compañías y escuelas de reconocimiento internacional.

Reservación de boletos: https://bohemia-ballet-musica-oaxaquena.boletia.com/

