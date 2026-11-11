Letras, música, arte y lenguas se encuentran en la FIELO 2026 – Primavera Literaria en Oaxaca

El Gobernador del Estado, Salomón Jara invitó a esta fiesta de libros y escritura con la realización de más de 120 actividades de arte, música y lenguas originarias, única en el país

Los pueblos originarios y afromexicano serán los protagonistas de las creaciones literarias, el pensamiento y las expresiones culturales de este encuentro

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Los libros y la lectura se encontrarán con la música, artes y lenguas originarias en la Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca (FIELO) 2026 – Primavera Literaria, que se llevará a cabo del 19 al 29 de noviembre, con más de 120 actividades, 15 conciertos y ocho sedes en la capital oaxaqueña, única en el país.

El Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz invitó al público para que asista a esta fiesta de las letras con acceso gratuito que reúne a artistas, editoriales, personas escritoras, promotoras de lectura y creadoras de pueblos y comunidades. “Porque cuando una historia se comparte, deja de pertenecer a una sola y se convierte en parte de la memoria viva”, expresó.

El Mandatario estatal refirió que los pueblos originarios y afromexicano serán los protagonistas de las creaciones literarias, el pensamiento y las expresiones culturales desde su propia voz de este encuentro.

Refirió que se ofrecerá al país y al mundo, desde el sur sureste, desde la cuna de la transformación y del humanismo mexicano, un nuevo espacio y un escenario intercultural para que, durante once días, se tenga la oportunidad de acercarse a distintas formas de creación y expresión, con acceso libre.

“Queremos abrir espacios para que todas esas expresiones se compartan, para que quienes las crean y las mantienen vivas tengan voz y para que más personas puedan conocerlas y aprender de ellas. Esta visión también nos lleva a asumir una responsabilidad: que el reconocimiento a nuestros pueblos no se quede solamente en la valoración de su cultura, sino que se traduzca en derechos”, resaltó.

Durante una conferencia con medios de comunicación realizada en la Librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) “Rosario Castellanos” de la capital del país, se reconoció a la escritura, lectura y cultura como herramientas fundamentales para la transformación social, la construcción del pensamiento crítico y el fortalecimiento de la identidad de los pueblos originarios.

En su oportunidad el gerente General del FCE, Antonio Hernández Estrella, indicó que Oaxaca es uno de los principales aliados de fomento a la lectura en territorio, en las comunidades, por lo que suman a esta feria intercultural con diversas actividades y reforzar el trabajo cultural y educativo que realiza la administración del Gobernador Salomón Jara, quien es un promotor de la cultura.

En tanto la escritora, poeta mixteca e integrante del Consejo Curatorial de la FIELO, Celerina Patricia Sánchez Santiago, dio lectura a “El principio de la palabra” e “Inexistencia de un epitafio”.

La titular de la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, Anahí Sarmiento Pérez, señaló que este encuentro promoverá el ejercicio de derechos a la educación, cultura, lectura y escritura, así como también se fortalecerá la formación de comunidades lectoras y creadoras en todo el estado.

Durante once días de actividades se realizarán dos foros principales, entre ellos “Oaxaca Lee”, tres pabellones temáticos, ocho programas en sedes alternas, 120 actividades en dos pabellones, 15 conciertos y se cuenta con 13 integrantes del Consejo Curatorial. Se efectuarán presentaciones de libros, conversatorios, exposiciones, expresiones artísticas y culturales y barra juvenil e infantil,

El secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca Flavio Sosa Villavicencio, señaló que en la actual administración se ha invertido en la cultura y la educación como nunca, que ha respaldado las manifestaciones artísticas de las comunidades oaxaqueñas.