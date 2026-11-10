Resalta Salomón Jara la diversidad cultural de Mitla en estreno de segunda temporada de «Gozona»

SAN PABLO VILLA DE MITLA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- con sabores, tradiciones e historia, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) transmitió el primer episodio de la segunda temporada del programa «Martes de Gozona», en el que el Gobernador Salomón Jara Cruz resaltó el valor de la ayuda mutua como práctica ancestral en la entidad.

En un encuentro con diversas personalidades, explicó que la palabra Gozona, es un intercambio recíproco que se realiza desde hace muchos años en la Sierra de Juárez, en la parte zapoteca y mixe, la cual engrandece a los pueblos.

“Esta práctica comunitaria forma parte de la cultura, así como del desarrollo de una localidad. Todas y todos tenemos que fortalecerlo, no podemos dejar que desaparezca porque son prácticas antiguas que tienen que preservarse”, afirmó Jara Cruz desde San Pablo Villa de Mitla.

En su intervención, el presidente municipal de Mitla, Esaú López Quero, y la habitante Elizabeth González Olivera, mencionaron que Gozona, es equivalente a la Guelaguetza en esta demarcación de los Valles Centrales y se conserva en diversos ámbitos de la vida como fiestas grandes, bodas y XV años; en donde las personas proporcionan huevos, guajolotes, banda musical, entre otras cosas.

Mitla, tierra de profunda historia

Como parte del recorrido para conocer la grandeza de esta tierra zapoteca, el Mandatario estatal invitó a la audiencia visitar la zona arqueológica de San Pablo Villa de Mitla, los textiles que se producen en la demarcación, así como el Museo Ervin Frissell, el cual fue recuperado para impulsar la difusión cultural.

“En la administración llevamos más de mil 500 millones de pesos en inversión para la restauración y recuperación de espacios culturales que se habían perdido. Oaxaca es el estado número uno a nivel nacional de inversión”, destacó.

El director de la Zona Arqueológica de Mitla, Uriel Sánchez Sosa, mencionó que este territorio tiene más de 14 mil años, y se le conoce como la cuna de Mesoamérica, en donde destacan las cuevas Guilá Naquitz, con vestigios de domesticación del maíz; y Ree Bilie, con pintura mural y rupestre, que plasman manos y figuras celestes, muestra de la ritualidad y desarrollo de las culturas.

La periodista cultural Lilia Torrentera remarcó el esfuerzo por la difusión y divulgación del conocimiento ancestral mediante este programa, que reconoce la esencia de los pueblos originarios.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo resaltó la importancia de la formación de una nueva Constitución Política Intercultural para la entidad, toda vez que la pluriculturalidad debe reconocerse de manera legal.

De manera posterior, se realizó una muestra gastronómica con platillos como mole de fandango, segueza, nicuatole, chocolate atole, entre otros.