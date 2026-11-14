Mazunte está de fiesta: inicia el XIX Festival Internacional de Jazz y Algo Más 2026

Una calenda y conciertos dieron inicio a tres días de música, arte y expresiones culturales en este Pueblo Mágico de la costa oaxaqueña

MAZUNTE, Santa María Tonameca (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Pueblo Mágico de Mazunte se llenó de fiesta, música y alegría con el inicio del XIX Festival Internacional de Jazz y Algo Más 2026, que reúne a artistas y visitantes en este destino de la costa oaxaqueña.

La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) informó que las actividades comenzaron con una calenda que recorrió las calles de la población, en la que música y ambiente festivo anunciaron el arranque de esta celebración. De manera posterior, el público disfrutó de las presentaciones de la Banda Esquipulas Mazunte, Chatino Jazz, Son Fusión Jazz y Soul Sonora.

La programación continuó este sábado 14 de noviembre con la música de Gatos Pardos, Diidxajazz, Metamorfosis Jazz, Fortis Immaginaire y Curly y su Sound Mac Flay.

Para el domingo 15 de noviembre se presentarán Hamak, Coronel Broder Latin Band y Los Cojolites, mientras que Elefante estará a cargo del concierto de clausura.

De manera adicional, el festival contempla talleres, carreras atléticas, muestras gastronómicas y de artesanías, espacios dedicados al café y mezcal, así como una exposición de arte, entre otras actividades que permiten mostrar la riqueza cultural y natural del Pueblo Mágico.

Con esta celebración que culmina este domingo, Mazunte reafirma su lugar como un destino que integra música, expresiones artísticas y tradiciones.