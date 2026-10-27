«Ceniza en la boca», dirigida por Diego Luna, estrena en cines de México el 5 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com).– Ceniza en la boca, el nuevo largometraje dirigido por Diego Luna y basado en la novela homónima de Brenda Navarro, llegará a los cines mexicanos el próximo 5 de noviembre, tras su estreno mundial en el Festival de Cannes y su paso por algunos de los festivales de cine más importantes del mundo.

Después de Cannes, continuó su recorrido internacional por el Festival de Cine de Sarajevo y el Festival Internacional de Cine de Toronto. Posteriormente, formó parte de la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián, donde recibió el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country, participó en el Festival de Cine de Biarritz y dio cierre al Festival Viva México en París. Próximamente se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Roma y competirá en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia.

La película, protagonizada por Anna Díaz y Adriana Paz, sigue la historia de Lucila, una joven que emigra con su hermano pequeño de México a España para reencontrarse con su madre después de ocho años de separación. Al llegar se enfrenta a una realidad más dura de lo que imaginaba. Entre las dificultades de un nuevo ecosistema familiar y un entorno hostil y desconocido, Lucila se enfrenta a la dureza de la experiencia migratoria mientras intenta reclamar su lugar en el mundo.

El elenco se completa con Luisa Huertas, Guillermo Ríos, Sergio Bautista, Benny Emmanuel, Teresa Lozano y Adriana Jacomé. El guion estuvo a cargo de Abia Castillo, Diego Rabasa y Diego Luna, mientras que la producción corrió por cuenta de Luis Salinas, Inna Payán, Valérie Delpierre, Diego Rabasa, y Diego Luna.

Ceniza en la boca es una coproducción de La Corriente del Golfo, Animal de Luz, Inicia Films y Perro Azul. Tras su estreno comercial, la película tendrá un circuito de proyecciones gratuitas en todo el país, diseñado para propiciar la reflexión, el diálogo y el encuentro en torno a algunas de las temáticas que aborda, como la migración, los cuidados y la salud mental.

La distribución en México estará a cargo de La Corriente del Golfo.

SINOPSIS

Lucila y Diego viajan a Madrid para encontrarse con su madre, quien migró desde México 8 años antes buscando un futuro mejor para sus hijos. Al llegar, la vida que los espera resulta más dura de lo que imaginaban.

DIEGO LUNA

Director, actor y productor de cine, teatro y televisión, Diego Luna ha participado en más de treinta películas a lo largo de su carrera internacional. Debutó como director en 2007 con el documental J.C. Chávez, estrenado en el Festival de Tribeca. Su primer largometraje de ficción, Abel (2010), fue seleccionado por Cannes y obtuvo el Premio Horizontes Latinos en San Sebastián. Posteriormente dirigió César Chávez (2014), presentada en la Berlinale y premiada en SXSW, y Mr. Pig (2016), estrenada en Sundance y galardonada en el Festival Internacional de Cine de Dallas.