Entregan gobiernos Federal y Estatal estímulos económicos a 10 personas con saberes ancestrales

Son Tesoros Humanos Vivos y contribuyen a preservar el patrimonio cultural inmaterial del estado

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Los gobiernos federal y estatal entregaron estímulos económicos a 10 personas beneficiarias del programa Tesoros Humanos Vivos (THV) 2026, en reconocimiento a su trayectoria y preservación de conocimientos, habilidades y técnicas vinculados con el Patrimonio Cultural Inmaterial de la entidad.

Este acto se realizó a través del programa Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC), que visibiliza y valora a personas de 65 años o más que mantienen vivos los saberes ancestrales de sus comunidades y contribuyen a transmitir el legado histórico, artístico y tradicional de los pueblos originarios, especialmente entre las nuevas generaciones.

De la región Valles Centrales, fueron reconocidas Magdalena Cruz Hernández y Roselia García Martínez, por su labor en técnicas artesanales y preservación de tradiciones. Por su parte, de la Sierra de Flores Magón, Catalina Feliciano Zaragoza, gracias a su aportación a la medicina tradicional.

Las personas galardonadas de la Mixteca fueron Minerva Oralia Méndez Nieto y Zenorina Guillermina Vargas Lozano, por sus conocimientos en cocina tradicional; Agustín Jiménez García, debido a su trabajo en el rescate y revitalización de la lengua Ngigua; y Vicente Juan Osorio Molina, a causa de la elaboración tradicional de huaraches mixtecos.

Fueron distinguidos Dagoberto Mariche García, por la enseñanza de los sones de la danza de los diablos, y Rosalino Ismael Sánchez Simón, gracias a la elaboración de artesanías mediante el tallado de madera; ambos originarios de la Costa. Además de Juan Merino, de la Sierra Sur, por su propuesta de construcción de casas tradicionales.