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Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Policía Vial reforzará seguridad durante el segundo Simulacro Nacional

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Este sábado 19 de septiembre, a las 12:00 horas, la Policía Vial Estatal desplegará un dispositivo de seguridad vial en la ciudad capital y sus 45 delegaciones en el estado.

Habrá presencia en escuelas, hospitales, plazas comerciales, edificios históricos y dependencias gubernamentales, además de cortes a la circulación en puntos de afluencia peatonal y rutas de evacuación.

También se realizarán acciones de proximidad social y apoyo ciudadano para facilitar una movilidad segura, ordenada e incluyente durante este ejercicio de protección civil.

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