Policía Vial reforzará seguridad durante el segundo Simulacro Nacional

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Este sábado 19 de septiembre, a las 12:00 horas, la Policía Vial Estatal desplegará un dispositivo de seguridad vial en la ciudad capital y sus 45 delegaciones en el estado.
Habrá presencia en escuelas, hospitales, plazas comerciales, edificios históricos y dependencias gubernamentales, además de cortes a la circulación en puntos de afluencia peatonal y rutas de evacuación.
También se realizarán acciones de proximidad social y apoyo ciudadano para facilitar una movilidad segura, ordenada e incluyente durante este ejercicio de protección civil.