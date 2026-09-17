Celebrará el CFMAB su XXX Aniversario con exposición de Mary Ellen Mark

Este jueves 17 de septiembre se inaugura la muestra «Passport» de Mark y se une al festejo la banda originaria de Santa María Tlahuitoltepec, Mixes, los Pream

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CFMAB).- Un 17 de septiembre pero de 1996 abrió en la ciudad de Oaxaca el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB), fundado por el artista Francisco Toledo quien decidió ceder una de sus casas para crear un espacio dedicado a la exhibición y fomento de la fotografía. En la inauguración en la primera sede en la calle de Murguía, Toledo estuvo acompañado por Álvarez Bravo, así como por Walter Reuter, Carlos Monsiváis, Rafael Tovar y de Teresa y el entonces gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano, entre otras personalidades.

A 30 años de distancia, el próximo jueves 17 de septiembre celebrarán un aniversario más con la exposición Passport de la fotógrafa Mary Ellen Mark, quien fue cercana colaboradora de este centro y de su fundador; se suman a este festejo “Los Pream”, agrupación originaria de Santa María Tlahuitoltepec, Mixes. La inauguración de la muestra será a las 18:00 horas y el concierto a las 19:00 horas.

En distintas entrevistas Toledo platicó que él quiso ser fotógrafo, antes de decidirse por la pintura, cuando llegó a vivir a la ciudad de Oaxaca la única biblioteca de arte que había era la de la Escuela de Bellas Artes fue ahí donde encontró un catálogo de una exposición de Manuel Álvarez Bravo.

El artista contó que el catálogo de la obra de Álvarez Bravo le hizo ver que la fotografía era un arte, “que no solamente eran recuerdos de familia, o recuerdos de lugares donde uno estuvo, sino que había toda una creatividad atrás, entonces le pedí a mi familia que me comprara una cámara y empecé a fotografiar a mis amigos, paisajes, azoteas, desgraciadamente no guardé este material”.

Su gusto por este arte lo llevó a fundar el CFMAB, también a crear una biblioteca especializada en foto y formar la Colección Toledo de Fotografía, a través de ésta se puede apreciar la mirada y las inquietudes que Toledo tenía.

Fausto Nahúm, director del CFMAB, mencionó que “treinta años pueden parecer mucho o no, depende de cómo los hemos vivido, para las personas que hemos estado cerca del Centro Fotográfico desde hace varios años parece que fue ayer cuando se abrió, en este tiempo se han acumulado experiencias, fotos e instantes que han formado el espacio que es hoy, es un gran gusto poder compartir con todos este aniversario y de las misma forma agradecer que sigan siendo parte de la historia de este lugar”.

Agradeció especialmente al maestro Francisco Toledo, “por fundar este sitio dedicado a la fotografía y a su familia que ha estado presente para que el Centro continúe. Es importante mencionar que la exposición y las actividades de aniversario se dan gracias al apoyo del DAC Banamex y la fundación Francisco Toledo A.C.”.

Durante las últimas tres décadas el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo ha realizado exposiciones de artistas nacionales e internacionales, programado actividades para acercar a más personas a la fotografía, además fotógrafos e investigadores, de distintas partes del mundo, han impartido talleres donde se han formado importantes fotógrafos que hoy son reconocidos en la escena de la fotografía contemporánea.

Actualmente el CFMAB se encuentra en la esquina que forman las calles M. Bravo y García Vigil, la segunda sede que este museo ha tenido, cuenta con una biblioteca especializada creada por el maestro Toledo quien nutrió el acervo y se encargó de hacer intercambio de su obra por libros, con artistas que constantemente visitaban el espacio.

El director del CFMAB recordó que el maestro Toledo siempre mostró interés en los libros, llegaba con nuevos títulos y se le veía consultando la biblioteca.