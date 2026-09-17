Encabezó el gobernador Jara Desfile Cívico-Militar por el Día de la Independencia

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El gobernador Salomón Jara Cruz encabezó el Desfile Cívico-Militar en el marco del 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México.

Esto en una jornada de identidad, unidad y orgullo nacional que reunió a instituciones de seguridad, fuerzas armadas, cuerpos de auxilio, instituciones educativas y diversos sectores de la sociedad oaxaqueña.

Durante este acto cívico, que forma parte de las tradiciones que conmemoran la historia y los valores que dan identidad a México, el Mandatario estatal presenció el paso de los distintos contingentes por las principales calles de la ciudad de Oaxaca de Juárez, acompañado por autoridades civiles y militares.

En el desfile participaron el Agrupamiento Militar, la Señorita América 2026, así como el Agrupamiento Escolar, integrado por la Banda de Guerra Libre “Leones”, escoltas de Cabildo Infantil y Juvenil, siete secundarias públicas, tres escuelas particulares, seis bachilleratos y tres universidades.

También desfilaron el Hangar Oficial del Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca (SSPC), la Universidad de Seguridad Pública y Paz Social del Estado, Policía Vial Estatal, Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), así como el H. Cuerpo de Bomberos.

A estos contingentes se sumaron la Secretaría de Seguridad Vecinal de Oaxaca de Juárez, el Agrupamiento Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, la Cruz Roja Mexicana Delegación Oaxaca, el Agrupamiento de Charros y el Agrupamiento de Limpia del Municipio de Oaxaca de Juárez.

A lo largo del recorrido, familias oaxaqueñas y visitantes se dieron cita en las principales calles de la capital para presenciar esta celebración, en la que las instituciones participantes refrendaron su compromiso con la sociedad y con los valores cívicos que forman parte de la historia nacional.

El Gobierno del Estado reconoce la participación de las instituciones civiles, militares, educativas y de auxilio que hicieron posible esta conmemoración, así como de las personas que acudieron a ser parte de esta celebración de identidad y orgullo nacional.

Desfilaron seis banderas de guerra, 386 elementos del Ejército Mexicano, 41 elementos de la Fuerza Aérea, 291 elementos de la Guardia Nacional, 53 elementos del Servicio Militar Nacional, un semoviente, tres binomios canófilos, 100 vehículo, 513 integrantes de las corporaciones policiales del estado de Oaxaca, 51 charros y mil 554 alumnos, concluyendo sin novedad.