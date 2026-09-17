Presentará Manuel de los Ángeles «Demasiado humano» en el MUPO

Se trata de una exposición retrospectiva con 34 pinturas del artista oaxaqueño

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El artista visual Manuel de los Ángeles (Salina Cruz, 1978) presentará su exposición retrospectiva “Demasiado humano” en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO) a partir del 19 de septiembre de este año y hasta el 30 de enero de 2027.

Compuesta por 34 pinturas, la muestra es una retrospectiva que recorre las casi tres décadas de trayectoria de este artista, quien se formó en la Ciudad de México, en Oaxaca y en Pachuca.

Después de presentar su muestra “Mujeres de la Biblia” en el Centro Cultural Santo Domingo, de los Ángeles cierra su año de labores con su muestra retrospectiva en el MUPO, compuesta en su mayor parte de retratos, para la cual el escritor Fernando Solana Olivares ha escrito la hoja de sala.

Solana señala acerca de la muestra: “Una vez más, el poderoso pincel de Manuel de los Ángeles logra encontrar lo complejo, aquello compuesto de tantas partes en lo que pareciera inmediato y familiar. Un hálito de otredad —el tenue velo que cubre el arte— recorre estos retratos”.

“En este arte sin afeites, directo y natural, la belleza no es una búsqueda ornamental sino un encuentro. El maduro arte de la sencillez”, destaca el escritor.

Añade que “las imágenes aquí expuestas re-presentan (vuelven a mostrar) la condición humana y enuncian la intención de su autor: ¿hay algo más humano que las fisonomías, los rostros de la gente, su expresión? No, son lo demasiado humano. La vida de todos se plasma en las caras, el sentimiento mismo también”.

“En sus retratos —así como en los cuerpos y en los cráneos que integran esta exposición—, Manuel de los Ángeles ofrece eso tan propio que sin embargo no es para quien lo posee sino para los otros, pues la fisionomía es lo que se exhibe ante los demás”, enfatiza Solana.

Manuel de los Ángeles Sosa nació en Salina Cruz, Oaxaca, en 1978. Como artista visual, se ha especializado en el campo de la pintura y el dibujo. Desde 1998 ha expuesto en diferentes foros, centros cul­turales y museos.

En 2001 la carrera del artista recibió un impulso importante al obtener el premio de adquisición de Pintura en el Encuentro Nacional de Arte Joven. En 2002, 2006, 2009 y 2011 de los Ángeles fue seleccio­nado en la primera, tercera, cuarta y quinta ediciones, respectivamente, de la Bienal Nacio­nal de Artes Visuales de Mérida, Yucatán.

En 2008 el artista obtuvo el Primer Lugar en la Bienal Nacional de Pintura “Julio Castillo”, con sede en la capital de Querétaro. Ese mismo año participó en la Feria Internacional “Arteaméricas”, con sede en Miami, Florida. En 2009 fue seleccionado en el Premio Nacional de Pintura “José Atanasio Monroy”, con sede en Guadalajara, Jalisco. En 2012 el artista participó en la Feria PINTA, con sede en Londres, Inglaterra.

En 2022, de los Ángeles ganó el galardón Mejor Pintura en el Salón Guanajuato de Arte Contemporáneo.

El artista ha presentado su obra en distin­tas exposiciones y eventos en el Museo Mural Diego Rivera, Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán (MACAY), Museo de la Ciudad de México, Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO), Museo de Arte Moderno de México, Museo Legislativo, Museo de las Culturas de Oaxaca, Museo de Arte de Querétaro, Galería del Centro de Estudios para la Cultura “Casa Lamm” y en el Centro Cultural Acatlán (UNAM), entre otros espacios.

La obra de Manuel de los Ángeles forma parte de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, del Instituto Queretano de Cultura, del Instituto Nacional de Geriatría, así como de colecciones particulares en México y en el extranjero.

El artista vive y trabaja en la ciudad de Oaxaca de Juárez.