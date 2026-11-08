IEEPCO aprueba segunda convocatoria para integrar los 152 Consejos Municipales Electorales

La ciudadanía interesada podrá registrarse en línea del 8 al 25 de noviembre de 2026.

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General, aprobó el Acuerdo mediante el cual se emite la segunda convocatoria para integrar los 152 Consejos Municipales Electorales que participarán en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral y Vinculación con el INE, Gabriela Fernanda Espinoza Blancas, explicó que dicha convocatoria está dirigida a la ciudadanía residente en el estado de Oaxaca que cumpla con los requisitos establecidos y tenga interés en contribuir al desarrollo de los procesos democráticos. El periodo de registro estará abierto del 8 al 25 de noviembre de 2026, a través del sistema en línea disponible en el sitio electrónico oficial del IEEPCO, www.ieepco.org.mx, donde también podrán consultarse los formatos autorizados y las bases del procedimiento.

Cada Consejo Municipal Electoral estará integrado por una Presidencia, una Secretaría y cuatro Consejerías Electorales, con sus respectivas suplencias. Entre los requisitos para participar se encuentran tener al menos 18 años, contar con credencial para votar vigente, acreditar residencia en el estado y poseer conocimientos para el adecuado desempeño de las funciones electorales, además de cumplir con las disposiciones previstas en la convocatoria.

El procedimiento de selección contempla distintas etapas, entre ellas el registro de aspirantes, examen de conocimientos, revisión de requisitos y documentación, valoración curricular, entrevistas y aprobación de las propuestas definitivas por parte del Consejo General. Las designaciones deberán realizarse a más tardar el 26 de diciembre de 2026, mientras que los 152 Consejos Municipales Electorales deberán quedar formalmente instalados a más tardar el 30 de diciembre del mismo año.

Asimismo, en cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente JDC/104/2026, la convocatoria incorpora medidas de accesibilidad y ajustes razonables para garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad, durante la aplicación del examen, tiempo adicional cuando se requiera, instrucciones en formatos accesibles y servicios de interpretación en Lengua de Señas Mexicana, previa solicitud.

En la sesión virtual estuvieron presentes la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas. También participaron el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar, y las representaciones de los partidos políticos acreditadas ante el Consejo General.