La culpa es de la Banda La Reyna de Oaxaca

SAN AGUSTÍN AMATENGO, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- «Amores de montaña» era bien conocida en comunidades oaxaqueñas donde su autor, Nathanael Lorenzo Hernández, la interpretaba en fiestas tradicionales y religiosas, como parte de un repertorio conocido como música de convivencia, sin embargo, fue un cover de la Banda La Reyna de Oaxaca que puso esta pieza en el gusto popular de decenas de agrupaciones musicales y de millones de personas.

Con cinco millones de reproducciones en YouTube, y otros tantos millones en Facebook y plataformas digitales de música, la Banda La Reyna de Oaxaca colocó «Amores de montaña» como el tema más escuchado entre octubre y noviembre de 2025 durante las fiestas del Día de Muertos, y de ahí en adelante se ha convertido en una pieza infaltable en el repertorio de las bandas tradicionales y, comerciales de Oaxaca.

¿Qué sucedió?, ¿Cuándo eligió La Reyna «Amores de montaña» y cómo deciden lanzarla en una versión que se ha multiplicado de forma tan acelerada tanto en las redes sociales como en toda clase de celebraciones?

Para encontrar algunas respuestas a este fenómeno cultural inédito en décadas, conversamos con integrantes de la agrupación en San Agustín Amatengo, la tierra del director, Santiago Ramírez Patricio, y sus hermanos, Francisco Javier, trombonista y Daniel, trompetista.

«Estábamos en la pinta de un mural, tocábamos algunas piezas de nosotros y luego tocábamos ‘Amores de montaña’. La gente preguntaba: ¿Y, esa pieza cuál es? Luego tocábamos otros cuatro o cinco temas y volvíamos a tocar ‘Amores de montaña’. Y la gente preguntaba: ¿Ésta cómo se llama? Seguimos tocando otras piezas cuando nos piden que toquemos otra vez ‘Amores de montaña’. Nos la pidieron muchas veces a lo largo de la noche, y como ya se acercaban las muerteadas fue cuando el público empezó a pedirnos este tema, y también se la pedían a otras bandas. A la semana ya había videos de varias bandas tocándola y fue así como se convirtió en la pieza infaltable en las fiestas de Día de Muertos de 2025», relata Santiago, director y trombonista de La Reyna de Oaxaca.

¿Y, el compositor de «Amores de montaña», cómo se entera de que su tema andaba materialmente en oídos de todos, por el valle, por la sierra y entre montañas?

«El tema me lo pasó un chavo que me dijo: Está chida esta canción, ¿por qué no la tocan? Luego me la mandaron otros amigos, y dije, sí, esta chida. Sabíamos que era del maestro Nathanael, y le quisimos avisar que la íbamos a tocar, pero no lo encontramos en ningún lado. Intentamos conseguir su número telefónico pero tampoco logramos comunicarnos. Dijimos, vamos a grabarla a ver qué pasa. Como a los tres días que subimos el video me marcó el maestro Nathanael para decirme que le gustaba la versión y el video, pero no me avisaron; vamos a platicar, me dijo. Chin, pensamos que nos iba a pedir que la bajáramos, pero no, platicamos con él y nos pusimos de acuerdo. Ya entonces le dimos con todo», recuerda Santiago mientras sus hermanos buscan el video original en YouTube y otros videos de sus participaciones en fiestas y calendas que muestran la euforia del público que «no la baila, la brinca», comentan.

https://youtu.be/LJDPQ7_bX7A?si=2aCz_0VjM5lo5rIj

Las demás bandas no tardaron en sumar la composición de Nathanael a sus repertorios y fue así como «Amores de montaña» se escuchaba en muerteadas, calendas, comparsas escolares, en panteones, y en toda clase de festejos comunitarios o familiares. Sin duda, desde entonces no ha dejado de tocarse y podría afirmarse que ya forma parte del paisaje sonoro de Oaxaca.

La pieza ya la habían tocado algunas bandas anteriormente pero fue hasta que la Reyna de Oaxaca lanza su propia versión cuando se viraliza de forma digital y presencial, al punto que su compositor ha tenido crisis de ansiedad ya que prácticamente todos los días suena su obra en algún lugar, y cuando sale de su casa no falta quien le pida una fotografía. «¿Usted es el autor de Amores de montaña?» es la pregunta que más le han hecho en lo que va de este año 2026.

Esta no es cualquier Reyna, es La Reyna de Oaxaca

A punto de cumplir quince años, la Reyna de Oaxaca se formó en noviembre de 2011 a iniciativa de los hermanos Santiago, Francisco y Daniel Ramírez Patricio, originarios de San Agustín Amatengo, quienes junto con otros 17 músicos de diversas localidades del estado han ganado la preferencia del público con sus interpretaciones de música regional, chilenas, quebraditas y sobre todo de música carnavalera.

Formados musicalmente en las Misiones Culturales en su comunidad, los hermanos Ramírez Patricio han incorporado a su Banda a jóvenes de San Bartolo Coyotepec, Etla, Jayacatlán, Ejutla y Xoxocotlán, entre otras poblaciones, quienes han creado un estilo propio al adaptar temas de diversos géneros y formando alianza con otras bandas de Oaxaca y otros estados de la república mexicana.

La Reyna de Oaxaca ha recorrido buena parte del país: Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Chiapas, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos e Hidalgo, por mencionar algunas entidades.

Entre sus éxitos figuran compositores mexicanos y extranjeros, sin embargo, «Amores de montaña» se ha convertido en un sello de la agrupación, que por estos días ha lanzado también su propia adaptación de «Amor rinconero», el segundo tema de autoría del maestro Nathanael Lorenzo Hernández que hacen suyo.