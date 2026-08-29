IEEPCO capacita a su equipo de trabajo en  materia de inteligencia artificial

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) llevó a cabo el curso virtual “Inteligencia Artificial Aplicada a la Función Pública en Órganos Electorales”, dirigido al personal de este órgano electoral.

Esta actividad fue impulsada por la Comisión Temporal de Modernización Institucional y la Unidad Técnica de Servicios de Informática del IEEPCO, con el objetivo de explorar las diferentes formas en que la inteligencia artificial puede contribuir al desarrollo de las tareas institucionales.

Durante el curso introductorio y demostrativo se exploraron herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a la elaboración de textos, diseño de imágenes, creación de videos y ejemplos de asistente virtual.

En su intervención, la consejera electoral y presidenta de la Comisión Temporal de Modernización Institucional, Ana María Márquez Andrés, agradeció al Licenciado Alberto Merlo, facilitador del curso, por compartir sus conocimientos y experiencias con el personal del Instituto, mediante un proceso de aprendizaje orientado a enriquecer sus conocimientos y fortalecer sus habilidades profesionales.

Asimismo, destacó la importancia de la formación continua para mejorar el desempeño de las actividades laborales y señaló que los conocimientos adquiridos serán de especial utilidad en el contexto del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 en el estado de Oaxaca.

La consejera reconoció también el compromiso y la participación del personal del IEEPCO, así como su interés por capacitarse para realizar las tareas institucionales con mayor eficiencia y profesionalismo.

Al curso asistieron la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González; la consejera electoral Zaira Alhelí Hipólito López; el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar; así como personal de las diferentes áreas del Instituto.