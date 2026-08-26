Condiciones cálidas y lluvias aisladas prevalecerán en Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén lluvias y tormentas muy localizadas en la Sierra Sur y el norte del Istmo de Tehuantepec. En otras regiones del estado podrían presentarse algunas áreas de lluvia, aunque de manera escasa y aislada.

Este escenario será ocasionado por la presencia de una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), persistirán las condiciones cálidas y de bochorno en la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan. El viento será, en general, de componente sur y suroeste, con algunas rachas por la tarde, especialmente en zonas de tormenta.

Finalmente, el oleaje comenzará a deteriorarse paulatinamente, con algunas marejadas fuertes durante el día de hoy. A partir del viernes 28 de agosto, se espera la presencia de mar de fondo a lo largo del litoral oaxaqueño.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 31 grados.

Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 35 grados.

Cuenca del Papaloapan, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

Costa, mínima de 23 y máxima de 35 grados.

Mixteca, mínima de 15 y máxima de 30 grados.

Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 34 grados.

Sierra de Juárez, mínima de 11 y máxima de 29 grados.

Sierra Sur, mínima de 13 y máxima de 30 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.