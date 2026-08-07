Oaxaca se suma este domingo a la Jornada Nacional de Reforestación 2026

En un enlace vía remota con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobernador Salomón Jara señaló que en Oaxaca la reforestación es una política pública permanente

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Oaxaca se sumará este domingo 9 de agosto a la Jornada Nacional de Reforestación 2026, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la siembra de árboles en el territorio estatal, señaló el Gobernador Salomón Jara Cruz.

En un enlace vía remota con la titular del Poder Ejecutivo Federal, desde el vivero forestal del Bosque “El Tequio”, el Mandatario estatal destacó que su administración y personas voluntarias harán equipo en esta acción que busca recuperar el ecosistema, limpiar el aire, cuidar el agua y proteger a los seres vivos.

“En Oaxaca, la reforestación es una política pública permanente, por lo que se tienen 45 viveros en el estado y en que se producen 17 millones de plantas, con las cuales se han reforestado casi 20 mil hectáreas”, subrayó.

Agregó que en este año se van a reforestar más de 17 mil hectáreas con 17 millones de plantas, con la producción de árboles que se cultivan desde el Gobierno del Estado para contar con alimentos, se cambie el suelo y se ayude a mejorar el cambio climático.

La Presidenta de México invitó a que se participe en esta Jornada Nacional de Reforestación 2026, un esfuerzo con los tres niveles de gobierno y voluntarios.

Durante la conferencia mañanera, se informó que el 70 por ciento del territorio del país tiene cobertura forestal, el cual el 60 por ciento se ubica en terrenos ejidales y comunales, por ello la importancia de la participación de toda la población.

En esta jornada se estima reforestar 32 mil 184 hectáreas, con 6.6 millones de plantas, con la participación de más de 235 mil personas.