Convocan al 15° Concurso Estatal del Juguete Popular Oaxaqueño 2026

El certamen convocado por la Secretaría de Economía, busca reconocer el talento artesanal e impulsar la preservación de las técnicas tradicionales en la elaboración de estas piezas

OAXACA, Oac. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías (Fonart), invita a las personas artesanas a participar en el 15° Concurso Estatal del Juguete Popular Oaxaqueño 2026.

Esta iniciativa busca reconocer la creatividad, identidad y riqueza cultural de quienes mantienen viva la tradición del juguete elaborado con técnicas y materiales propios de Oaxaca.

El certamen contará con una bolsa total de premios de 72 mil pesos, que se distribuirá entre las categorías de Fibras Vegetales; Alfarería y Cerámica; Talla en Madera y Laudería; y Varios, con premios de 8 mil, 6 mil y 3 mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, además de dos menciones honoríficas de 2 mil pesos cada una.

El titular de Sedeco, Raúl Ruiz Robles, destacó que este tipo de acciones permiten visibilizar el talento de las y los artesanos oaxaqueños, al tiempo que se promueve la comercialización de sus creaciones y se fomenta el relevo generacional de los oficios tradicionales.

“Cada juguete popular representa la historia, creatividad e identidad de las comunidades. Desde la Sedeco se impulsan acciones que contribuyan a preservar estas expresiones culturales y a generar mayores oportunidades para quienes viven de la actividad artesanal”, señaló.

Las y los artesanos interesados tienen hasta el 14 de agosto para registrar sus piezas y podrán consultar las bases, requisitos, categorías, fechas de registro y premiación en la convocatoria oficial en la página web y redes sociales de la Sedeco: https://www.oaxaca.gob.mx/sedeco/