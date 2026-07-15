Presentan Ruta de Identificación, Atención y Canalización de casos de Trabajo Infantil

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Ante 17 autoridades municipales de la Zona Metropolitana de Oaxaca se presentó la Ruta de Identificación, Atención y Canalización de casos de Trabajo Infantil, un manual estratégico para unificar criterios y coordinar acciones urgentes en las Comisiones Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITIs)

En la reunión, encabezada por el responsable de la política laboral en Oaxaca, Horacio Sosa Villavicencio, se expuso que todas las autoridades estatales y municipales podrán aplicar un esquema de pasos directos para intervenir ante los diferentes casos de trabajo infantil, garantizando un abordaje amigable, apegado a la legalidad y ponderando el interés superior de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Se estableció la evaluación mensual del impacto mediante cuatro indicadores clave: La reincorporación escolar de los menores, el avance de las carpetas de investigación, las inspecciones laborales de la Secretaría del Trabajo y la capacitación familiar a través del Icapet.

Con el despliegue de esta Ruta, el Gobierno del Estado y los municipios metropolitanos reafirman su compromiso de proteger los derechos de este sector, asegurando que sus actividades principales sean la escuela y el juego.