Promueve IEEPCO diálogo sobre derechos, democracia y diversidad de personas LGBTIQ

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Comisión Permanente de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero Originarias del Estado de Oaxaca y de la Unidad Técnica de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero Originarias del Estado de Oaxaca, llevó a cabo la transmisión en vivo “Orgullo sin fronteras: derechos, democracia y diversidad”.

Este espacio de diálogo tuvo como propósito generar un diálogo plural y reflexivo en torno a los desafíos, derechos y experiencias de las personas LGBTIQ+ migrantes y residentes en el extranjero, así como promover la inclusión, el reconocimiento de la diversidad y el fortalecimiento de su participación político-electoral desde una perspectiva de derechos humanos y democracia incluyente. Lo anterior, en el marco del Día Mundial de la Diversidad Sexual, y del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.

Durante la bienvenida, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero Originarias del Estado de Oaxaca, Zaira Alhelí Hipólito López, destacó la importancia de abrir espacios institucionales que permitan visibilizar las realidades de las personas LGBTIQ+ en contextos de movilidad humana, así como reflexionar sobre los retos que enfrentan para ejercer plenamente sus derechos.

La actividad fue moderada por la Consejera Electoral Gabriela Fernanda Espinoza Blancas, quien condujo el intercambio de ideas entre las personas participantes: Jamie Arangure, fundadora y directora ejecutiva de Proyecto Trans Latinas; Elí Cruz, Oficial Nacional de Programa y Enlace Político de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México; y Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, Consejero Presidente Provisional del Instituto Electoral de Coahuila.

A lo largo de la transmisión se abordaron temas como “Migrar siendo una persona LGBTIQ+”, en el que se reflexionó sobre los principales desafíos y motivos que enfrenta dicha comunidad al migrar al extranjero; “Derechos humanos, identidad y protección internacional”, donde se analizaron los retos para el ejercicio pleno de los derechos político-electorales y el reconocimiento de la identidad de género; así como “Democracia sin fronteras: participación político-electoral desde el extranjero”, enfocado en las estrategias para fortalecer la inclusión democrática de las personas LGBTIQ+ residentes fuera del país.

En este sentido, las personas ponentes coincidieron en la necesidad de fortalecer las acciones institucionales que garanticen el reconocimiento, la protección y la participación efectiva de las personas LGBTIQ+ migrantes, especialmente de aquellas originarias de Oaxaca que residen en el extranjero.

En la actividad también participó la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González; la consejera electoral Jessica Jazibe Hernández García, y el consejero electoral Manuel Cortés Muriedas, así como el titular de la Unidad Técnica de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero Originarias del Estado de Oaxaca, Salvador Sánchez Pablo, y el personal a su cargo.