Parque Primavera, Cho Ndobá, espacio cultural, deportivo y de recreación familiar

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Compuesto por canchas de basquetbol, voleibol y futbol 5, 7 y 11; pista de atletismo y ciclovía, skatepark y área de parkour, trotapista y juegos infantiles incluyentes, así como el Museo del Maíz, foro al aire libre y plaza central, el Parque Primavera de Oaxaca, Cho Ndobá se consolida en el interés de miles de familias oaxaqueñas que buscan esparcimiento y convivencia.

Situado en la ex fábrica de triplay, entre la margen derecha del río Atoyac y la antigua carreta a Monte Albán, el complejo recreativo se ha ido complementando con diversas obras a cargo de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC) del Gobierno del Estado de Oaxaca, que recientemente dio mantenimiento a los accesos, renovó superficies para tránsito seguro y mejoró la infraestructura deportiva, cultural y ecológica.

Así mismo, la SIC ha establecido un sistema de captación de agua pluvial, un pozo de infiltración y humedal, vivero y jardín de especies nativas y sistemas de drenaje, luminarias y cisternas, acorde con las nuevas exigencias del cambio climático global.

El propósito es que el Parque Primavera cuente cada vez más con espacios seguros para todas las edades, entornos accesibles e incluyentes y áreas para el deporte, cultura y recreación que promueva el bienestar, la convivencia y el desarrollo social en la capital oaxaqueña .