Crea el INEA aplicación para continuar o concluir educación básica

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Mediante la aplicación digital AprendeINEA, el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) facilita que personas mayores de quince años concluyan sus estudios de nivel básico y logren la certificación de los mismos.

Se trata de una herramienta digital gratuita que permite, a través de una cuenta con de correo electrónico, descargar los contenidos educativos, y una vez descargados, pueden estudiarse sin necesidad de señal de internet.

Los requisitos para certificarse ya sea en estudios de primaria o secundaria son tener 15 años cumplidos al momento de registrarte en la plataforma, concluir y acreditar los estudios, las actividades y la evaluación final de todos los módulos, y llenar una solicitud de certificado con la documentación requerida.

Cada persona puede estudiar a su propio ritmo, sin plazo para concluir los niveles de la plataforma AprendeINEA, siempre y cuando mantenga una actividad constante en la misma.

Para más informes acceder al sitio: https://aprendeinea.inea.gob.mx/ o dirigirse a cualquiera de las Plazas Comunitarias o Círculos de Estudio del IEEA. También pueden comunicarse al teléfono: 951 502 14 90.