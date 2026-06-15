El tenor oaxaqueño Kevin Cruz Franco brindará el concierto «Apasionado» en Milán

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El miércoles 17 de junio de 2026, a las 18:30horas, el MAS – Museo de Arte y Ciencia de Milán, en colaboración con el Consulado General de México en Milán, presentará el concierto “Apasionado”, del cantante mexicano Kevin Cruz Franco.

Kevin Cruz Franco es un cantante originario de la Ciudad de Oaxaca, cuya propuesta artística explora el repertorio vocal que fusiona la tradición lírica con la música contemporánea.

A lo largo de su trayectoria se ha presentado como solista con las Orquestas Filarmónicas de Sonora y Oaxaca, y ha colaborado con diversos artistas internacionales. Paralelamente a su actividad artística, se desempeña como profesor universitario y director de Escénica – Academia de Canto, dedicándose a la formación de nuevas generaciones de cantantes.

El concierto “Apasionado” propone un recorrido musical a través de algunas de las obras más representativas del repertorio oaxaqueño. Mediante piezas emblemáticas de compositores como José López Alavés, Samuel Mondragón y Macedonio Alcalá, el programa evoca la nostalgia, la identidad y la riqueza cultural del sur de México.

El repertorio incluye obras como «La Apasionada» y «Canción Mixteca» de José López Alavés; «El Nito» y «Tehuana» de Samuel Mondragón; así como «La Llorona», «Cinema Paradiso» de Ennio Morricone y «Dios Nunca Muere» de Macedonio Alcalá.

Asimismo, se estrenará la canción «Cantami», adaptación al italiano de la pieza «Cántame» del compositor Nathanael Lorenzo Hernández, con arreglo para piano del maestro Óscar Martínez.

Esta iniciativa forma parte de las actividades culturales del Consulado General de México en Milán, que, en conjunto con el Museo de Arte y Ciencia (MAS), fortalece los lazos artísticos entre México e Italia y promueve el diálogo intercultural a través de la música.