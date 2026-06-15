Expondrá el pintor Carlos Bazán “Nuee Ni”/Nuestra Raíz, en el Exconvento de Coixtlahuaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El pintor chocho mixteco, Carlos Bazán Ramos, regresa a la nación que lo vio nacer con su exposición pictórica “Nuee Ni” (Nuestra Raíz), con 18 pinturas de mediano a gran formato, teniendo como escenario ancestral el interior del Exconvento de San Juan Bautista, Coixtlahuaca, cuna cultural de la nación Ngiba – Ngigua (Chocholtecos). La cita es el próximo sábado 20 de junio, en punto del medio día.

La Exposición Pictórica se realiza en el marco del 450° Aniversario de la edificación del Exconvento, emblema arquitectónico de la zona, perteneciente a la Orden de los Dominicos, una mezcla magistral de la técnica española y el arte indígena.

Las actividades comenzarán a las 11:00 hrs. con la Conferencia Histórica Cultural “Los Tocuij Ñudzahui” por el Lic. en Historia, Pedro Cervantes, joven investigador de origen chocholteco. Seguido de la presentación del libro “Xrötiaa ni dsotsiexri dsuatiaaNgigua”, libro para aprender lengua chocholteca, del profesor Agustín Jiménez García, férreo impulsor de su lengua, originario de la comunidad de Santa María Nativitas.

El encargado del texto de sala de la exposición pictórica es el poeta Ngiba Jaime Santiago, quien menciona: “¿De nuestra raíz qué queda? Quedan las voces de los abuelos. Queda esa memoria en el pensar de la gente, esa memoria que nos heredaron lo Tocuij: Los venerables señores verdes del reino Ngiba-Ngigua; queda la palabra noche (kutie), cielo (ningarji), colibrí (xriruski), fuego (xruí), maguey (katxru), nopal de coyote (kala rxíxra).

El maestro Jaime Santiago mencionó que “nuestros pueblos se han negado a dejar que muera su lengua, su vestimenta, su comida, su forma de ver el mundo, y Carlos Bazán con su obra, nos lleva a esos cielos azules y estrellados, a esas barrancas hacia arriba (ningargi), a no olvidar que los nahuales existen así como el fuego que nos calienta y el colibrí que nos jala la mirada”.

La exposición “Nuee Ni” permanecerá abierta al público en el Exconvento del 20 de junio al 20 de julio del año en curso, por lo que se invita a la población de los 19 municipios chocholtecos, a los viajeros nacionales y extranjeros, para que conozcan el mundo ecolorido de Carlos Bazán Ramos, hijo de Suchixtlahuaca, artista consagrado que ha logrado plasmar los ecos de su cultura, la rutina de la vida chocholteca, los aromas y colores de su tierra a través del pincel.