OaxacaCine Móvil proyectará este 20 de mayo «Nuestra Tierra»

Previo a la función de «Nuestra tierra», los artistas oaxaqueños Dell Alvarado y Miguel Cinta, presentarán actividades especiales

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía OAXACACINE). – Este miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas, en el Taller Popular, se proyectará la cinta Nuestra Tierra, de la directora argentina Lucrecia Martel (2025).

La película de 122 minutos aborda el juicio oral y público por el crimen de Javier Chocobar, comunero chuschagasta asesinado en 2009 en el norte argentino, en el marco de una disputa de tierras. El video del asesinato, filtrado en internet, aumenta la presión sobre el sistema judicial. Mientras tanto, las voces y fotografías de la comunidad en esta película, revelan el origen remoto del crimen, arraigado en una historia de usurpación territorial que se extiende desde la época colonial hasta la actualidad.

Previo a esta proyección se realizarán dos presentaciones: la primera, a las 18:00 horas, se denomina “Ni cazaaca guidxi layú: Lo que le hacemos a la tierra “, por Dell Alvarado. La actividad propone un diálogo sobre nuestra relación con la tierra y las formas en que el extractivismo, el consumo y la violencia transforman nuestros territorios y nuestros cuerpos. Una reflexión sobre el cuidado, la memoria y la tierra.

La segunda actividad es una “Selección de textos de la biblioteca de Terreno Familiar”, por Miguel Cinta. A partir de una investigación en proceso, Miguel Cinta nos compartirá una selección de textos que abordan temáticas sobre la historia de la tenencia de la tierra en México e intersecciones con la agricultura y pedagogías vinculadas a la tierra.

Lucrecia Martel

Nacida en Salta, Argentina, es una directora de cine y guionista cuya obra ha recibido reconocimiento internacional. Su ópera prima, LA CIÉNAGA (2001), fue seguida por LA NIÑA SANTA (2004), LA MUJER SIN CABEZA (2008) y ZAMA (2017), todas consideradas obras fundamentales del cine contemporáneo.

NUESTRA TIERRA es su quinto largometraje y la primera no-ficción de su carrera.

Dell Alvarado

Nacido en Unión Hidalgo, Oaxaca, es una creadora, Binnizá. Su práctica artística se desarrolla a partir de reconstruir su territorio a través de la investigación artística. Le interesa explorar la relación entre la tierra, la memoria, el territorio y su lengua diidxazá, reflexionando sobre la violencia ejercida en el tejido social de su comunidad y los procesos de despojo geoestratégico teniendo como recurso visual el mapeo cartográfico alternativo de su territorio afectado por la extracción de recursos naturales. Desde 2016 da trabajo comunitario con talleres multidisciplinarios para infancias de su comunidad.

Miguel Cinta Robles

Nació, vive y trabaja enOaxaca y la Ciudad de México. Su práctica explora las intersecciones entre agricultura, ciencia ficción especulativa, la construcción de máquinas y las pedagogías vinculadas a la tierra.

Su trabajo busca reflexionar sobre la tecnificación de los espacios rurales y su conexión con las infraestructuras extractivistas que sostienen los centros de datos.

Es fundador de Domingo de Cerro y colabora con Terreno Familiar, proyectos que giran en torno a la caminata, la agroecología y el aprendizaje comunitario. Su trabajo se ha presentado en Proyectos N.A.S.A.L. (Ciudad de México, 2024), A4 Arts Foundation (Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 2023) y el Museo de Arte Carrillo Gil (Ciudad de México, 2022). En 2023 fue beneficiario del PECDA Oaxaca y, en 2025, participó en la residencia El Cantar del Caos Mundo (Travesías Terremoto) en República Dominicana.

El Taller Popular se ubica en Porfirio Díaz 413, Oaxaca, Centro Histórico.