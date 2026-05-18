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Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Reconoce gobierno de Oaxaca a Municipios Verdes

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad dio a conocer a los ganadores del Segundo Concurso “Municipios Verdes, Trabajando por el Medio Ambiente”.

Los municipios ganadores son: San Juan Evangelista Analco, San Andrés Huayápam y San Sebastián Tutla.

Algunas de las acciones destacadas por la cuales resultaron ganadores los mencionado municipios son: Plan de Manejo Forestal Maderable, Protección y monitoreo de fauna, Delimitación y resguardo de manantiales de agua, Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos, Centro de Compostaje y Educación Ambiental, Relleno sanitario seco autorizado y Plan Estratégico para el Manejo de Residuos.

Estas acciones impulsan la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible en Oaxaca.

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