IEEPCO y Ateneo Nacional de la Juventud firman convenio de colaboración

OAXACA,Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) llevó a cabo este lunes la firma del Convenio de Colaboración y Apoyo Interinstitucional con el Ateneo Nacional de la Juventud A.C., con el objetivo de fortalecer la educación cívica y la participación de las juventudes en el estado de Oaxaca.

Durante el acto protocolario, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, celebró la consolidación de este acuerdo, el cual busca impulsar actividades, acciones y proyectos orientados al desarrollo y fortalecimiento de la vida democrática en la entidad, particularmente en lo relacionado con los derechos político-electorales de las juventudes oaxaqueñas, indígenas y afromexicanas.

“Esta alianza no es fortuita. En nuestro estado, las juventudes representan el 24 % de la población; es decir, casi la cuarta parte de las y los oaxaqueños. Por ello, es indispensable generar acciones institucionales que construyan puentes reales y efectivos para el ejercicio pleno de sus derechos de participación, tomando en cuenta sus opiniones e iniciativas”, puntualizó.

Por su parte, la presidenta del Ateneo Nacional de la Juventud A.C., Ingrid Verónica Olayo Velásquez, agradeció la disposición del IEEPCO para concretar este convenio, que permitirá establecer las bases para desarrollar acciones encaminadas a fortalecer y garantizar la participación de las juventudes en los espacios de toma de decisiones.

A la firma del convenio también asistieron las consejeras electorales Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; el consejero electoral Manuel Cortés Muriedas; el secretario ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas; la encargada de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto, Carolina María Vásquez García; así como la presidenta del Ateneo Nacional de la Juventud, Capítulo Oaxaca, Itai López Aguilar.