Una despedida para la historiadora María de los Ángeles Romero Frizzi

JUAN MANUEL HERRERA/CIUDAD DE MÉXICO

Conocí a Manuel Esparza, a la sazón director del Archivo General del Estado de Oaxaca, hace 44 años. El trato con los historiadores de Oaxaca, o con intelectuales cercanos, el propio Manuel Esparza, Francisco José Ruiz Cervantes (Paco Pepe), Anselmo Arrellanes, Carlos Sánchez, Francie R. Chassen, Víctor Raúl Martínez Vázquez, Víctor de la Cruz, entre otros, me llevo privilegiadamente a conocer a María de los Ángeles Romero Frizzi.

Hay personas cuyo nombre anticipa una cierta calidad humana. A Ángeles, cuando la conocí, le dije, tienes nombre de artista de cine o de soprano de alta escuela. Fue la primera vez que admiré su sonrisa franca dulcificada por su mirada que también sonreía. A partir de entonces cada vez que vi a Ángeles y a Manuel fue grato conversar con ellos. Su prestigio como investigadora, especialmente de la Mixteca, no dejaba de crecer y de brillar.

El Dr. Luis Arrioja me recuerda que la obra de Ángeles Romero Frizzi junto con la de Ronald Spores, y la de Rodolfo Pastor, son la base para el estudio de esa región y su cultura milenaria.

Victoria San Vicente y yo hemos querido muchísimo a Ángeles y disfrutamos de la amistad con el matrimonio Esparza-Romero Frizzi, durante décadas.

Por añadidura, la muy estrecha amistad de la Dra. Teresa Rojas Rabiela con Ángeles -fueron compañeras de estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y han sido amigas desde 1965- contribuyó a nuestra cercanía. En los años en los que dirigí la organización del Archivo de la Ciudad de Oaxaca, en la época del Alcalde Pablo Arnaud, y con la cercana compañía del Maestro Francisco Toledo, las reuniones fueron más frecuentes.

Si es importante su contribución a la historia de Oaxaca, su labor en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en la difusión de sus vastos y eruditos conocimientos, la conversación con Ángeles Romero Frizzi siempre era grata. Tendía a ver el lado favorable de las cosas. Y aun en ocasiones, al hablar de temas espinosos, era mesurada, prudente, reflexiva.

En la Colección Historia de los Pueblos Indígenas de México, Dirigida por la Dra. Teresa Rojas Rabiela, y por el Dr. Mario Humberto Ruz, el libro de Ángeles Romero Frizzi, El Sol y la Cruz. Los pueblos indios de Oaxaca colonial, publicado hace exactamente 30 años, es una joya luminosa y de valor perdurable.

Por lo que en esta hora de tristeza, envío a Manuel Esparza, a su hijo Gabriel y a su hija Ángela, a familiares y a los amigos en Oaxaca mi más sentido pésame y el recuerdo feliz de una persona que con unánime cariño será recordada por su sabiduría, su bonhomía, su generosidad, por su sonrisa y, no menos, por el brillo de sus hermosos ojos.

(María de los Ángeles Romero Frizzi, 22 de junio de 1946-25 de abril de 2026).