Arranca promoción de Oaxaca en el Tianguis Turístico de México 2026

Oaxaca promueve experiencias turísticas comunitarias, pueblos mágicos y rutas turísticas, muestras vivenciales de gastronomía, arte popular y mezcal, entre otros

ACAPULCO, Guerrero (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO). – El Tianguis Turístico de México es el punto de encuentro de la industria turística nacional e internacional, donde se generan oportunidades, alianzas estratégicas y crecimiento para el turismo de nuestro país.

Oaxaca es uno de los participantes en la edición número 50 del encuentro emblemático que se ha consolidado como la principal plataforma de negocios del sector turístico nacional, reuniendo a compradores y expositores en un entorno diseñado para impulsar la comercialización, la promoción y el desarrollo de la industria turística de México.

Los destinos presentes son Oaxaca de Juárez, Bahías de Huatulco, Puerto Escondido y, además, se realiza el lanzamiento de Pueblos Mancomunados de Oaxaca, como uno de los destinos de turismo comunitario del país.

Del 27 al 30 de abril se congregan en el Tianguis Turístico prestadoras y prestadores de servicios turísticos, autoridades municipales, sectores artesanales y gastronómicos, y más de mil compradores de los cinco continentes.

Oaxaca promueve experiencias turísticas comunitarias, pueblos mágicos y rutas turísticas, muestras vivenciales de gastronomía, arte popular y mezcal, entre otros.