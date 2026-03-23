Necesario replantear el uso y cuidado del agua

DR. CARLOS ESCUDERO*

El Mundo enfrenta problemáticas cada vez más graves como la inseguridad hídrica y contaminación del agua

ZAPOPAN, Jal. (sucedióenoaxaca.com/vía UAG).- Este año, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, nos debemos replantear la manera de hacer las cosas en relación con el vital líquido.

La Organización de las Naciones Unidas para este 2026 tiene como lema “Agua y género” (Water and gender), haciendo hincapié de que el agua no es solo un recurso natural, sino un factor estructural de las relaciones de género.



Una situación mundial

Sin agua segura y saneamiento digno, las mujeres y las niñas no pueden ejercer plenamente otros derechos como es la educación, salud, participación política, trabajo digno, etc.

El agua es vida y, es indispensable su conservación. En muchas regiones del mundo, son las mujeres y las niñas quienes dedican horas diarias a recolectar agua para las actividades domésticas, lo que tiene consecuencias claras. Las niñas tienen menos tiempo para atender la escuela, las mujeres tienen menos tiempo de trabajo remunerado y mayor exposición a riesgos al desplazarse grandes distancias.

En zonas rurales y áridas de Kenia y el África subsahariana, las mujeres y niñas caminan a diario más de 10 kilómetros para conseguir agua para cocinar, higiene personal, riego de huertos familiares, etc. Para ello deben lidiar con el peso de los recipientes que contienen más de 20 litros de agua lo que equivale a más de 20 kilogramos sobre sus cabezas o espaldas, causando daños físicos a largo plazo.



Una visión nacional

En México, el panorama no es tan lejano, más de la mitad de la población enfrenta falta de agua potable o acceso irregular, impactando gravemente la seguridad hídrica, con poco menos del 20% de hogares padeciendo inseguridad moderada o severa en su suministro (Universidad Iberoamericana, 2025).

Algunas entidades del país como Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerrero, Michoacán o Veracruz presentan altos índice de localidades sin red de distribución de agua, incluso algunas organizaciones reportan que, en algunos casos, las familias dependen del agua de lluvia o manantiales lejanos, y en ocasiones las mujeres son las que tienen que caminar hasta 5 kilómetros para obtener el recurso hídrico.

Jalisco, a pesar de que cuenta con el Lago de agua dulce más grande de México, paradójicamente tiene comunidades de alrededor de este cuerpo de agua carentes de suministro de agua potable.

Tal es el caso de la comunidad de Agua Caliente, donde el suministro es irregular, por lo que dependen directamente del agua del lago poniendo en riesgo la integridad de las personas, dado que hay investigaciones que han reportado presencia de plaguicidas y metales pesados (Sierra-Díaz et al., 2019; Álvarez-Bobadilla et al., 2023; Ramírez-Sánchez & Fajardo-Montiel, 2024).

Desafortunadamente, la localidad de Agua Caliente, en el municipio de Poncitlán, con alrededor de mil habitantes es una de las más afectadas en la ribera por padecimientos renales potencialmente relacionados con la calidad del agua y otras exposiciones ambientales.

Reportes clínicos señalan daño renal en población infantil y una elevada carga de casos en familias de la comunidad, lo que subraya la urgencia de diagnosticar fuentes de agua de uso cotidiano y cuantificar la presencia de plaguicidas y metales prioritarios frente a los límites de la NOM-127-SSA1 y guías de la OMS.

Hoy es un día de reflexión y de tomar acciones para conservar el recurso hídrico en cuanto a disponibilidad como a calidad de las fuentes de abastecimiento de agua, no más comunidades que padezcan el suministro de agua potable, no más mujeres y niñas padeciendo por la carencia del vital líquido.

El Dr. Carlos Javier Escudero Santiago es Profesor-Investigador del Departamento de Biotecnológicas y Ambientales de la UAG. Desde el 2023 pertenece a la Sociedad de Química de Guadalajara, A.C. En 2024 se unió como miembro del Comité Académico del Consejo de Cuenca del Río Santiago.