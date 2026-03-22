Abrió en el CaSa “Hacer memoria(s). Fotografía periodística y documental en Oaxaca”

La exposición, que reúne obras de 30 autores que han documentado comunidades y regiones indígenas, afromexicanas y mestizas del estado; permanecerá hasta el 16 de agosto en la galería Planta Baja del Centro de las Artes de San Agustín

SAN AGUSTÍN ETLA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CASA).- En el marco de la conmemoración por el XX Aniversario del Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), abrió la exposición “Hacer memoria(s). Fotografía periodística y documental en Oaxaca”, con la investigación y curaduría de Abraham Nahón, quien desde el Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UABJO, realiza labores de docencia e investigación sobre fotografía, arte y cultura visual en Oaxaca.

Esta exposición reúne la obra 30 autores y autoras cuyos trabajos fotográficos, desarrollados desde distintos medios, posicionamientos y aproximaciones, destacan acontecimientos sociopolíticos, experiencias colectivas y narrativas comunitarias de la historia visual del estado. Si bien el fotoperiodismo y el fotodocumentalismo poseen características y dinámicas específicas -incluida la fotografía fija en la novedosa documentación de regiones-, la muestra, articulada en seis núcleos temáticos, propone pensar la fotografía como una forma de conocimiento y medio fundamental donde coexisten memorias diversas.

Las imágenes provienen de diversos archivos (personales e institucionales) conformados principalmente durante las tres últimas décadas, incorporan también algunas de los años 80 y 90 y del movimiento social del 2006, así como lo acontecido en Nochixtlán en 2016. La selección presentada hace énfasis sobre la investigación de fotografías realizadas en comunidades y regiones indígenas, afromexicanas y mestizas, visibilizando otras miradas desde los distintos territorios y experiencias. Integrarlas en la investigación y exposición, implica ampliar y tensionar el relato dominante, aún marcado por una perspectiva centralizada, para abrir paso a una comprensión más plural y compleja de la historia visual de nuestro país.

De este modo, “Hacer Memoria(s). Fotografía periodística y documental en Oaxaca”, propone seguir construyendo una memoria visual que profundice en la singularidad de las historias, identidades e imaginarios colectivos.

Las y los autores cuyas obras son presentadas en la exposición son: Alberto Ibáñez, Alejandro Echeverría, Balam Toscano, Baldomero Robles, Carolina Jiménez, Citlali Fabián, Claudia López Terroso, Conrado Pérez, Edson Caballero, Edwin Hernández, Eleuterio Xagaat, Eva Lépiz, Félix Reyes Matías, Francisco Ramos, Hugo Arellanes, Ivan Alechine, Jaciel Cruz, Jorge Acevedo Mendoza, Jorge Luis Plata, Jorge Santiago, Judith Romero, Koral Carballo, Luis Alberto Cruz, Luis Villalobos, Marcela Taboada, Maya Goded, Octavio López, Orestes Vásquez, Tony Gleaton y Yamurith Gallegos.

Para realizar esta exposición, se contó con el apoyo del Programa de Desarrollo Arte y Cultura (DAC) Banamex, como parte de la conmemoración por los aniversarios XXX y XX del CFMAB y el CaSa, respectivamente. Dicho proyecto, abarca una serie de exposiciones en ambos espacios fundados por el artista Francisco Toledo, así como talleres y pláticas.

La exposición podrá visitarse hasta el 16 de agosto de 2026 en la galería Planta Baja del Centro de las Artes de San Agustín, ubicado en Independencia S/N, Barrio de Vista Hermosa, San Agustín Etla, Oaxaca.