Oaxaca vive la Semana Santa con tradiciones religiosas y actividades culturales

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) invita al público en general a vivir de cerca las celebraciones de Semana Santa, donde la espiritualidad, fe y arte se expresan en procesiones, altares y tradiciones que llenan de vida cada espacio.

En Oaxaca de Juárez se desarrolla la exhibición “Venciendo a la Muerte”, disponible hasta el 28 de abril en la explanada de la Alameda de León, donde muestran las siete cruces monumentales de acero. Por otra parte, el 3 de abril a las 18:00 horas se llevará a cabo la Procesión del Silencio, que partirá de la parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo.

También, el 4 de abril a las 18:00 horas en el zócalo de la capital, se realizará el Festival de Música Sacra con la participación de la banda “La Guadalupana” de Cuilápam de Guerrero.

En la Costa, en Punta Zicatela del municipio Santa María Colotepec, tendrá lugar una muestra gastronómica del 29 de marzo al 2 de abril.

La riqueza artesanal se hará presente en la Expo Venta de Alebrijes en San Martín Tilcajete del 27 de marzo al 12 de abril. En San Bartolo Coyotepec, la Expo Feria del Barro Negro se celebrará del 28 de marzo al 10 de abril.

En San Antonino Castillo Velasco, el 29 de marzo se efectuará el tradicional Domingo de Ramos.

Del 10 al 12 de abril en la localidad Mengolí de Morelos de la Heroica Ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, se conmemorará el Día de la y el Maestro Mezcalero con una feria de esta bebida ancestral.