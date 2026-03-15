Seguridad hídrica, prioridad del desarrollo regional

El agua debe entenderse como un activo estratégico de seguridad y sostenibilidad, por lo que requiere infraestructura moderna y profesionales especializados

MTRO. LUIS GERARDO VILLANUEVA*

ZAPOPAN, Jal. (sucedióenoaxaca.com/vía UAG). – El recurso hídrico se ha convertido en uno de los factores más críticos para la estabilidad social, el desarrollo económico y la competitividad regional. En el caso de Jalisco, y en todo el país, el agua ya no puede entenderse únicamente como un servicio: debe asumirse como un activo estratégico de seguridad y sostenibilidad, cuya gestión requiere infraestructura moderna, planeación técnica y liderazgo profesional especializado.

El crecimiento urbano, la presión sobre las fuentes de abastecimiento, la variabilidad climática y la demanda industrial han configurado un escenario donde la seguridad hídrica es un objetivo primordial de política pública y desarrollo regional.

Garantizar continuidad de suministro, calidad del agua, saneamiento, tratamiento y reúso exige proyectos de alta complejidad técnica y de largo alcance.

Retos actuales de la infraestructura hidráulica

El entorno estatal presenta desafíos simultáneos como la necesidad de modernización de sistemas hidráulicos, la infraestructura con vida útil comprometida, las pérdidas técnicas en redes de distribución, mayor exigencia normativa en calidad del agua, incremento en demanda urbana e industrial, necesidad de soluciones sostenibles y descentralizadas e integración de tratamiento fisicoquímico y biológico avanzado.

Este contexto obliga a evolucionar de modelos reactivos a esquemas de gestión hidráulica estratégica, con enfoque en eficiencia, resiliencia y sostenibilidad. Como parte de la estrategia estatal para fortalecer la seguridad hídrica, el Gobierno de Jalisco ha impulsado la ampliación del programa “Nidos de Lluvia”, orientado a la captación de agua pluvial en viviendas de zonas con limitaciones de abastecimiento.

La expansión del programa contempla mayor inversión pública y la instalación de nuevos sistemas de captación, como solución sustentable y descentralizada para mejorar la disponibilidad del recurso. Este tipo de iniciativas marca una tendencia clara: diversificar fuentes, fortalecer infraestructura y aplicar soluciones técnicas adaptadas al contexto local.

Expertos en temas del agua

La magnitud del reto exige algo más que operación técnica básica. Hoy el sector requiere profesionistas de nivel posgrado capaces de gestionar proyectos hidráulicos integrales, dirigir infraestructura de abastecimiento y saneamiento, evaluar tecnologías de tratamiento del agua, implementar control y aseguramiento de calidad hídrica, tomar decisiones con sustento técnico, económico y ambiental, coordinar equipos y contratos de obra hidráulica e integrar criterios regulatorios y de sostenibilidad.

Se requieren líderes técnicos con capacidad especializada y directiva, por lo que esta formación especializada permite dar respuesta estratégica y permite fortalecer la capacidad técnica del estado y de las organizaciones que pasa necesariamente por la formación avanzada de especialistas en hidráulica y recursos hídricos. Los proyectos actuales demandan profesionales capaces de unir ingeniería, gestión y dirección de proyectos.

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) ofrece la Maestría en Hidráulica, orientada a la gestión, dirección y evaluación de proyectos hidráulicos, con énfasis en:

Infraestructura hidráulica: Recursos hídricos. tratamientos fisicoquímicos del agua, tratamientos biológicos, calidad del agua, gestión técnica de proyectos.

La formación en hidráulica requiere conexión directa con el entorno profesional y los organismos técnicos que lideran el desarrollo del sector. Por ello, la Maestría en Hidráulica de la UAG fortalece su programa con la utilización de laboratorios certificados en su área como Laboratorio de química y de materiales dentro del Centro de Investigación para el Desarrollo Industrial (CIDI), así como, mediante vinculación y colaboración con instituciones y asociaciones de referencia, entre ellas: Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, Comisión Estatal del Agua de Jalisco, Asociación Mexicana de Hidráulica.

Esta vinculación impulsa la actualización técnica, la pertinencia de contenidos, la cercanía con proyectos reales y la integración con la comunidad profesional del sector hídrico e hidráulico.

Por lo que, es un programa dirigido a profesionistas que buscan asumir responsabilidades de mayor nivel e intervenir directamente en las soluciones que el sector hídrico requiere con urgencia.

*Director de Posgrados en Industria de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)