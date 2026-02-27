Cilla y Gueéla

La lengua no alcanza, lo supieron los antiguos. No obstante,

habrá que entender el ser a partir de los opuestos.

La noche, gueéla, qué no es? Cilla, amanecer, el principio, la primera luz.

Qué es aquello que se mueve entre la noche y el amanecer? Tu alma , tu ser.

Primero son las tinieblas, lo que siempre ha estado, sido.

Lo eterno son las tinieblas, está escrito en el aire..

La luz es el principio de lo creado, pero no es el origen (antes de la luz hay preexistencia, el origen de todo, la oscuridad, el ser contenido, lo eterno, lo sagrado).

La oscuridad es la madre de todas las fuerzas, de ella viene todo, a ella regresa todo.

Se agitan los mares conducidos por los astros. El dios jaguar aparece en la madrugada, carga la esencia de la oscuridad.

Lo divino se forja en lo oscuro, las tinieblas.

La luz, el mundo físico es ejercicio de las tinieblas, lo que da fuerza, guenda.

Lo dijo Leonardo, el color viene de las sombras.