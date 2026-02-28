Litigio Estratégico Indígena participa en foro sobre justiciabilidad ambiental en la Suprema Corte

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com).- En el Salón de Murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se realizó el Foro sobre Justiciabilidad Ambiental y Desechos Peligrosos, inaugurado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien convocó a especialistas, juristas y organizaciones civiles a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta México para garantizar el acceso efectivo a la justicia ambiental.

El encuentro abordó la creciente problemática de contaminación y el manejo inadecuado de desechos peligrosos, así como la necesidad de que las resoluciones judiciales en materia ambiental se traduzcan en transformaciones concretas en el territorio.

En ese espacio participó Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena A.C., quien denunció que diversas sentencias que ordenan el rescate de ríos oaxaqueños —Atoyac, Salado, Papaloapan Mixteco, La Arena de los Perros y Río Tehuantepec— no han sido cumplidas de manera efectiva.

Señaló que pese a existir fallos firmes derivados de juicios de amparo, el saneamiento y recuperación ambiental continúan sin ejecutarse plenamente, lo que mantiene a comunidades enteras expuestas a contaminación, riesgos sanitarios y degradación ecológica.

Morales Sánchez urgió a sensibilizar a los jueces federales para aplicar de manera integral el Acuerdo de Escazú, particularmente en lo relativo a la participación ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Asimismo, solicitó que la Suprema Corte impulse la creación de un protocolo de ejecución de sentencias de amparo en materia ambiental, a fin de dotar a los juzgadores de una herramienta clara que permita estructurar y supervisar el cumplimiento de resoluciones que ordenan el rescate de ecosistemas.

El foro se consolidó como un espacio de diálogo sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de cumplimiento judicial, en un contexto donde la justicia ambiental enfrenta el reto de pasar del papel a la realidad.