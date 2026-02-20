Anuncian Taller de Periodismo Estudiantil dirigido a jóvenes

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La Hemeroteca Pública de Oaxaca «Néstor Sánchez Hernández» anunció hoy la realización del Primer Taller Gratuito de Periodismo Estudiantil, una iniciativa orientada a desarrollar habilidades periodísticas básicas, fomentar el pensamiento crítico y promover el uso del acervo hemerográfico como herramienta educativa, durante los días 7, 14, 21 y 28 de marzo.

El director de la institución, Kevin Gonzalo Bautista López explicó que este día fue lanzada la convocatoria para aquellos estudiantes de bachillerato y preparatoria que tengan el interés de analizar la información que generan los medios de comunicación, redactar textos periodísticos y comprender el papel del periodismo en la sociedad.

Agregó que dentro de las acciones innovadoras de este taller, está acercar a las y los participantes al uso del acervo hemerográfico de la Hemeroteca Pública “Néstor Sánchez Hernández” como fuente de consulta y memoria histórica de los grandes acontecimientos ya ocurridos en la entidad, el país y el mundo.

Bautista López precisó que la actividad es coordinada con el Conversatorio de Periodismo y el Club de Lectura “Wilfrido López Torres”, dentro de las estrategias de formación conjunta dirigida a estudiantes interesados en fortalecer sus competencias informativas y su comprensión del entorno social a través del periodismo.

Para mayor información pueden mandar mensajes al WhatsApp 951.328.81.81