Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Anuncian Taller de Periodismo Estudiantil dirigido a jóvenes

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La Hemeroteca Pública de Oaxaca «Néstor Sánchez Hernández» anunció hoy la realización del Primer Taller Gratuito de Periodismo Estudiantil, una iniciativa orientada a desarrollar habilidades periodísticas básicas, fomentar el pensamiento crítico y promover el uso del acervo hemerográfico como herramienta educativa, durante los días 7, 14, 21 y 28 de marzo.

El director de la institución, Kevin Gonzalo Bautista López explicó que este día fue lanzada la convocatoria para aquellos estudiantes de bachillerato y preparatoria que tengan el interés de analizar la información que generan los medios de comunicación, redactar textos periodísticos y comprender el papel del periodismo en la sociedad.

Agregó que dentro de las acciones innovadoras de este taller, está acercar a las y los participantes al uso del acervo hemerográfico de la Hemeroteca Pública “Néstor Sánchez Hernández” como fuente de consulta y memoria histórica de los grandes acontecimientos ya ocurridos en la entidad, el país y el mundo.

Bautista López precisó que la actividad es coordinada con el Conversatorio de Periodismo y el Club de Lectura “Wilfrido López Torres”, dentro de las estrategias de formación conjunta dirigida a estudiantes interesados en fortalecer sus competencias informativas y su comprensión del entorno social a través del periodismo.

Para mayor información pueden mandar mensajes al WhatsApp 951.328.81.81

