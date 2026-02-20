IEEPCO realiza panel “Las lenguas originarias como derecho político”

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- En el marco del “Día Internacional de la Lengua Materna”, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Comisión Permanente y de la Unidad Técnica de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero Originarias del Estado de Oaxaca, llevó a cabo el panel denominado “Las lenguas originarias como derecho político, en el contexto de la migración indígena oaxaqueña”, con el propósito de generar un espacio de análisis y reflexión sobre la importancia de las lenguas originarias en el ejercicio pleno de los derechos político-electorales.

La inauguración estuvo a cargo de la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, Zaira Alhelí Hipólito López, quien destacó que el reconocimiento de las lenguas originarias como un derecho político fundamental es clave para garantizar la participación informada y efectiva de las personas migrantes indígenas oaxaqueñas, tanto en el territorio estatal como en el extranjero.

El panel contó con la participación de la Directora de Investigación, Docencia y Documentación del Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca, María Elizabeth López Curiel; el Consejero Electoral e integrante de la Comisión, Alejandro Carrasco Sampedro; la Secretaria de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, Juana Hernández López; el docente de la Universidad Seton Hall en el área de Ciencias Políticas y Asuntos Públicos, Felipe Hernández López; y la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Sandra Pérez Cruz.

Durante la primera ronda, titulada “Las lenguas originarias como derecho político”, se abordó la pregunta detonadora: ¿Por qué deben entenderse las lenguas originarias como un derecho político y no únicamente como un elemento cultural, especialmente en el contexto de la migración indígena oaxaqueña? Al respecto, las personas panelistas coincidieron en que el acceso a la información político-electoral en lengua materna constituye una condición indispensable para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al voto, a la representación y a la participación ciudadana.

En la segunda ronda se reflexionó sobre las principales barreras y oportunidades para hacer efectivos estos derechos desde los órganos electorales. En este espacio, se destacó la necesidad de fortalecer las políticas institucionales con enfoque intercultural, ampliar los servicios de traducción e interpretación, y promover acciones coordinadas que contribuyan a una difusión efectiva de la diversidad lingüística del estado.

En sus conclusiones, las personas ponentes coincidieron en la importancia de articular esfuerzos entre instituciones públicas, organizaciones de personas migrantes, medios de comunicación dirigidos a comunidades radicadas en el extranjero y la ciudadanía en general, a fin de garantizar el acceso a información en sus lenguas originarias, en los territorios donde actualmente residen.

Al foro asistieron también la Consejera Presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González; la Consejera Electoral, Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; el Consejero Electoral, Manuel Cortés Muriedas; el Secretario Ejecutivo, Graciano Alejandro Prats Rojas; y el titular de la Unidad Técnica de Atención a Personas Originarias de Oaxaca Residentes en el Extranjero, Salvador Sánchez Pablo.

Asimismo, estuvieron presentes el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Iván García López; la rectora de la Universidad Intercultural del Pueblo de Oaxaca, Sofonías Milca Antonio González; el Jefe del Departamento de la Oficina Administrativa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, Fernando Martínez Zárate; la Jefa de la Unidad de Vinculación con Comunidades Oaxaqueñas de la Subsecretaría de Migración y Población de la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, Cristina Galguera Ziga; y en representación de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, Liser González Sánchez; así como funcionariado del IEEPCO.