Presenta Rodrigo Velásquez García sus libros de memorias en la Biblioteca Henestrosa

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Este viernes 6 de febrero, a las 18:00 horas, la Biblioteca Andrés Henestrosa será sede de la presentación de los libros Mis Andanzas. Mis Orígenes y Mis Andanzas. En la Política, del autor oaxaqueño Rodrigo Velásquez García, publicados dentro del proyecto editorial independiente Ediciones sin Editorial. La actividad contará con la participación del propio autor y de Braulio Aguilar Orihuela, editor de las obras.

Se trata de una colección de dos libros autobiográficos que, desde distintas etapas de vida, conforman un valioso testimonio personal y social. En Mis Andanzas. Mis Orígenes, Rodrigo Velásquez ofrece una entrañable y vívida crónica que conduce al lector por los paisajes físicos y emocionales de su infancia y juventud, arraigadas en la comunidad zapoteca de Juchitán, Oaxaca, así como en sus experiencias en Chiapas. Con un estilo cercano y nostálgico, el autor comparte recuerdos familiares, vivencias escolares y aventuras cotidianas, enmarcadas por un contexto social, político y cultural vibrante, construyendo un relato de identidad, resistencia y amor por sus raíces.

Por su parte, Mis Andanzas. En la Política reúne las experiencias políticas, sociales y personales del autor en Oaxaca y otras regiones del país. Desde su participación en movimientos estudiantiles en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) durante los años setenta, hasta su desempeño como delegado de gobierno y funcionario estatal, el libro narra episodios clave como el conflicto en los Chimalapas, rescates de personas retenidas y su cercanía con figuras de la vida pública nacional. La obra combina anécdotas personales, reflexiones sobre la izquierda mexicana y un homenaje a sus raíces zapotecas, ofreciendo un testimonio íntimo, crítico y profundamente humano.

La presentación de estos títulos representa una oportunidad para dialogar sobre memoria, identidad, política y compromiso social desde la voz directa de uno de sus protagonistas, en un ejercicio de memoria histórica que aporta al entendimiento del México contemporáneo desde el sur del país.