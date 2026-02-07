Convocatoria de Técnicas Heredadas reconocerá está vez a joyeros oaxaqueños

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía CASA).- El Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), la Asociación Civil Amigos del IAGO y del CFMAB, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (SECULTA) y la Secretaría de Desarrollo Económico de Oaxaca (SEDECO) invitan a creadoras y creadores oaxaqueños, por nacimiento o filiación, a participar en la convocatoria Primera Exposición Individual: Técnicas Heredadas. Edición Joyería Orfebre.

La cuarta edición de esta convocatoria tiene como objetivo reconocer y apoyar a creadores oaxaqueños que hayan demostrado una habilidad excepcional en la producción de piezas de joyería orfebre utilizando técnicas heredadas. Se enfocará en identificar a individuos con alta competencia técnica, cuyos trabajos reflejen un lenguaje personal y que no hayan expuesto su trabajo de forma individual.

Daniel Brena, Director General del CaSa, comentó que “esta convocatoria inició en 2022 para abrir espacios a creadores oaxaqueños que tienen una práctica destacada pero que no han tenido una exposición individual en un espacio cultural”. Por último, agradeció el apoyo de las instituciones que hacen posible la convocatoria y realizó una invitación a joyeros oaxaqueños a participar.

La persona seleccionada tendrá la oportunidad de exhibir sus piezas en el interior de la galería Chalet del CaSa y recibirá un apoyo de $50,000.00 (cincuenta mil pesos), que podrán ser utilizados para la producción de sus piezas; el montaje de la exposición, correrá a cargo del CaSa, de acuerdo con su suficiencia presupuestaria. Adicionalmente, recibirá $20,000.00 (veinte mil pesos) que aportará SEDECO para la comercialización de sus piezas en la tienda ARIPO. Por último, La Maquinucha Ediciones, a través del IAGO, imprimirá en risografía una publicación referente al proyecto.

Por su parte, Sara López Ellitsgaard, presidenta de Amigos del IAGO y del CFMAB, destacó el trabajo colaborativo que el artista Francisco Toledo realizó con diversos talleres de joyería y artesanos para crear piezas que aún son vigentes por su calidad innovadora.

“Tenemos que preguntarnos qué es lo que las joyeras, artesanos y diseñadores de joyería orfebre necesitan de nosotros como espacios culturales […]. Es importante dar continuidad a los artistas, pero también a las tradiciones que nos definen y que nos han construido”, afirmó López Ellitsgaard.

La convocatoria Primera Exposición Individual fue emitida por primera vez en el año 2022, buscando reconocer a creadoras y creadores oaxaqueños con propuestas artísticas notables que no hubieran exhibido su trabajo de manera individual. En su primera edición, el artista Víctor Mortales presentó su proyecto “Todxs estamos en peligro”. La exposición fue una intervención en sitio específico, que utilizó telas de mosquitero como su principal elemento. La muestra reflejó la intersección del arte y la experiencia humana.

Para la segunda edición, la convocatoria se enfocó en las técnicas heredadas. Esta estuvo dirigida a creadores oaxaqueños con habilidades excepcionales en el manejo de técnicas transmitidas de generación en generación, abarcando disciplinas como la alfarería, la orfebrería y la talabartería, entre otros. El proyecto ganador fue “Negra Luz”, de Mizraim Cardozo, cuya propuesta artística combinó elementos luminosos con mosaicos de barro calado que conformaron murales montados sobre paredes o superficies verticales.

La tercera edición continuó orientada a reconocer las técnicas heredadas, esta vez con un enfoque en la creación textil. La ganadora de esta edición fue Ixchel Hernández con su proyecto “Hilos de Memoria”, una propuesta que celebra la riqueza de la herencia textil de Santo Tomás Jalieza y sus raíces zapotecas. A través de cintas elaboradas en telar de cintura refleja elementos identitarios de su comunidad mediante iconografía, en este proceso incorpora innovaciones a la técnica y procesos tradicionales como el teñido de fibra con tintes naturales. La exposición propone una reflexión sobre la memoria, el tiempo y la transmisión de conocimiento.

La convocatoria Primera Exposición Individual: Técnicas Heredadas. Edición joyería orfebre ya se encuentra abierta y se recibirán solicitudes hasta el 13 de abril de 2026. Las personas interesadas en participar pueden consultar las bases de la convocatoria en la página web del CaSa casa.oaxaca.gob.mx

Detalles de la convocatoria

Dirigido a: Creadoras y creadores oaxaqueños mayores de edad, que manejen técnicas orfebres

Creadoras y creadores oaxaqueños mayores de edad, que manejen técnicas orfebres Apoyo económico: $50,000.00 (cincuenta mil pesos), que podrán ser utilizados para la producción de sus piezas y $20,000.00 (veinte mil pesos) para la comercialización de piezas en la tienda ARIPO

$50,000.00 (cincuenta mil pesos), que podrán ser utilizados para la producción de sus piezas y $20,000.00 (veinte mil pesos) para la comercialización de piezas en la tienda ARIPO Cierre de convocatoria: lunes 13 de abril de 2026

lunes 13 de abril de 2026 Publicación de resultados: viernes 4 de mayo de 2026

viernes 4 de mayo de 2026 Enlace para postular: https://casa.oaxaca.gob.mx/?p=18236

Información adicional

