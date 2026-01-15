Vigila el IEEPCO equidad en el proceso de Revocación de Mandato

La Comisión de Quejas y Denuncias, de oficio realiza acciones de investigación por propaganda no institucional en los 25 Consejos Distritales.

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) ordenó el desahogo de acciones de verificación para identificar propaganda contraria a la señalada en la Ley de Revocación de Mandato.

Lo anterior como parte de una estrategia institucional para garantizar la equidad y el apego al marco legal de este mecanismo de participación ciudadana que se implementará por primera vez en Oaxaca y en el país.

En ese sentido, la ley establece que el órgano electoral local es quien deberá promover la participación de la ciudadanía en la revocación de manera objetiva, imparcial y con perspectiva intercultural.

Además no deberá influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la revocación de mandato.

Por lo que ante posible propaganda ajena que pueda afectar el desarrollo de este mecanismo, se realizan las acciones correspondientes enunciadas en el marco legal.

El IEEPCO reitera su compromiso con la democracia en el estado de Oaxaca y en la organización de este importante mecanismo de participación ciudadana desde los principios rectores de la función electoral.