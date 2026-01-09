IEEPCO define panelistas del 1er Foro sobre la Revocación de Mandato

El primer Foro de Discusión se realizará este domingo 11 de enero a las 18:00 H. y se transmitirá a través de las redes sociales del IEEPCO, rumbo a la jornada de consulta del domingo 25 de enero

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) realizó este jueves el sorteo mediante el cual se determinó el orden de intervención de las personas panelistas que participarán en los Foros de Discusión de la Revocación de Mandato, los cuales se transmitirán a través de las redes sociales institucionales y medios electrónicos, los domingos 11 y 18 de enero del presente año.

Durante el acto, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Temporal de Comunicación, Ana María Márquez Andrés, explicó que este procedimiento se llevó a cabo conforme a lo establecido en el Anexo Técnico para la organización y desarrollo de los foros de discusión de la Revocación de Mandato de la persona titular de la gubernatura del estado de Oaxaca para el periodo constitucional 2022-2028, y recordó que, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Oaxaca, corresponde al IEEPCO la organización de estos ejercicios.

Márquez Andrés señaló que los foros tienen como objetivo promover la participación ciudadana mediante la exposición de información, argumentos y reflexiones que contribuyan a un debate plural e informado, por lo que invitó a la ciudadanía a seguir las transmisiones a través de las redes sociales oficiales del Instituto.

En el primer Foro de Discusión, que se llevará a cabo el domingo 11 de enero, participaran Pablo Antonio José y Zaira Italia García Gijón, panelistas a favor de la Revocación de Mandato, así como Carlos Javier Sorroza Polo y Valeria García López, ambos panelistas en contra de la Revocación de Mandato de la persona titular de la gubernatura del estado de Oaxaca para el periodo constitucional 2022-2028.

Respecto al segundo Foro de Discusión, programado para el domingo 18 de enero, participarán Sara Zenaida Clavel Guzmán y Marco Antonio Baños Avendaño, panelistas en contra de la Revocación del Mandato, así como Isidoro Yescas Martínez y María Guadalupe Blanco Méndez, quienes participarán a favor de la Revocación del Mandato de la persona titular de la gubernatura del estado de Oaxaca para el periodo constitucional 2022-2028.

Cabe señalar que el sorteo fue validado por la Oficialía Electoral del IEEPCO, con la finalidad de fortalecer la certeza y la confianza ciudadana en el desarrollo de los foros previos a la jornada de Revocación de Mandato que se realizará el domingo 25 de enero.

El sorteo se desarrolló en presencia de las Consejeras Electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; el Consejero Electoral Alejandro Carrasco Sampedro; el Secretario Ejecutivo del Instituto, Alejandro Graciano Prats Rojas, así como la Contralora General del IEEPCO, Rosa Elia Vázquez Flores.