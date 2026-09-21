IEEPCO y CIESAS firman convenio de colaboración interinstitucional

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Pacífico Sur, firmaron un convenio de apoyo y colaboración interinstitucional para la difusión de experiencias de las mujeres, particularmente de las mujeres indígenas, como elementos fundamentales para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, incluyente y democrática.

Durante su mensaje de bienvenida, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, señaló que este acuerdo representa la posibilidad de tender un puente entre la investigación, la memoria, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía, especialmente de las mujeres en Oaxaca.

“Esta colaboración para la publicación de la obra responde al deber democrático de dar voz a la pluralidad cultural de Oaxaca y visibilizar una participación política que nace de la conciencia de las mujeres, combate la triple discriminación y brinda herramientas a las mujeres indígenas para ocupar espacios de toma de decisiones”, afirmó.

Sánchez González destacó que, como mujer indígena al frente de una institución, conoce los desafíos que implica romper los techos de cristal y enfrentar las resistencias que afectan de manera diferenciada a las mujeres.

Asimismo, subrayó que esta colaboración es especialmente relevante para las mujeres indígenas, porque contribuye a romper mitos y demuestra que los feminismos son diversos y no responden a una sola mirada. Añadió que la publicación reúne las experiencias de mujeres que han participado en el Seminario de Género, coordinado por la doctora María Margarita Dalton Palomo, investigadora y docente del CIESAS.

En su intervención, la investigadora Margarita Dalton Palomo señaló que el CIESAS ha encontrado en el IEEPCO y en su Presidencia una importante alianza. También agradeció la voluntad política del Instituto para contribuir a la transformación de las conciencias y, con ello, abonar a la transformación de la realidad.

Explicó que el convenio tiene como objetivo establecer las bases de colaboración entre ambas instituciones para la edición, publicación, difusión y presentación del libro “El aquelarre de la conciencia: testimonios del Seminario de Género” del CIESAS Pacífico Sur.

Por su parte, el director del CIESAS Unidad Pacífico Sur, Salvador Aquino Centeno, destacó la importancia de que las instituciones compartan recursos, experiencias y conocimientos, con el propósito de poner a disposición de la ciudadanía información que contribuya a su formación y concientización.

En este acto estuvieron presentes el consejero electoral Manuel Cortés Muriedas; el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar; la contralora general, Rosa Elia Vasquez Flores, así como titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del IEEPCO. Por parte del CIESAS también participaron Claudia Guíchard y Magdalena López Rocha.