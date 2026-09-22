Oaxaca conquista 3er lugar en la Fase Regional Sur del Mundial Mujeres LIBRES 2026

Se busca reivindicar los espacios de las mujeres en el deporte y crear territorios seguros

CANCÚN, Q.R. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Oaxaqueñas obtuvieron con orgullo el tercer lugar en la Fase Regional Sur y Península del Mundial Mujeres LIBRES 2026, celebrada en la Cancha de Futbol Guillermo Cañedo en Cancún, Quintana Roo.

Esta iniciativa es impulsada por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de las Mujeres (SM) como una estrategia para reivindicar los espacios de las mujeres en los deportes, al tiempo de crear territorios seguros.

La titular de la SM, Rogelia González Luis, expresó su reconocimiento a las jugadoras y las facilidades brindadas por las autoridades anfitrionas del Gobierno de Quintana Roo; y resaltó el compromiso del Gobernador Salomón Jara Cruz de mantener el impulso del deporte como una vía clave para la inclusión, autonomía y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Este logro consolida el trabajo previo en la Fase Estatal, celebrada en el Parque Primavera, donde San Antonio de la Cal logró su pase tras medirse en una intensa final frente al equipo de San Jacinto Amilpas.