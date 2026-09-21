Depresión Tropical 17-E favorecerá lluvias en Oaxaca

Se registrará una altura significativa de las olas en la línea de costa, la cual se incrementará durante el transcurso de la semana

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que durante este día la Depresión Tropical Diecisiete-E podría intensificarse a Tormenta Tropical “Polo”, al sur de las costas de Michoacán.

Su amplia circulación, sumada a la abundante humedad de la vaguada monzónica y al paso de la onda tropical número 40, generará lluvias generalizadas de intensidad variable en gran parte del estado, algunas localmente intensas en el occidente de la Costa y Sierra Sur.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se registrará una altura significativa de las olas en la línea de costa, la cual se incrementará durante el transcurso de la semana y estará asociada con corrientes de resaca.

Asimismo, se esperan vientos locales fuertes al paso de las lluvias o tormentas, principalmente durante las horas de la tarde. Las temperaturas estarán moduladas por la presencia de mayor nubosidad y lluvias.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

Istmo de Tehuantepec, mínima de 24 y máxima de 34 grados.

Cuenca del Papaloapan, mínima de 22 y máxima de 32 grados.

Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

Mixteca, mínima de 14 y máxima de 29 grados.

Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 32 grados.

Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 25 grados.

Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.