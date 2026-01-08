Inicia este viernes en Tlacolula el programa «Artes Escénicas en la Escuela»

En la entidad se realizarán 45 funciones de las obras Las 8 Joyas de Igu, Pescador Pez y Tototl, para acercar el teatro y danza a niñas, niños y adolescentes

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La Secretaría de las Culturas y Artes (Seculta) dio a conocer que las producciones oaxaqueñas Las 8 Joyas de Igu, Pescador Pez y Tototl fueron seleccionadas para participar en “Artes Escénicas en la Escuela”; cuyo objetivo es acercar el teatro y danza a niñas, niños y adolescentes de educación básica.

Informó que, en colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se brindará apoyo a estos tres proyectos que forman parte de los 60 seleccionados a nivel nacional.

De esta manera, en Oaxaca se realizarán 45 funciones, de las cuales 42 serán dirigidas al público escolar y tres al general.

El arranque del proyecto en la entidad será este viernes 9 de enero con una función doble de Las 8 Joyas de Igu, en el teatro Celestino Pérez y Pérez de la Casa de la Cultura de Tlacolula de Matamoros, la cual se presentará hasta el 21 de enero en este espacio para las y los escolares. En tanto que, para el público en general será el 3 de febrero en el Teatro Juárez.

Por otra parte, Tototl se llevará a cabo del 26 al 29 de enero en el Teatro Comunitario 21 de Marzo, de la agencia municipal San Juan Chapultepec, en la capital del estado; y los días 13 y 14 de abril en la Sala Juárez de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), para el alumnado. Mientras que, para el resto de la población será el 27 de marzo.

Pescador Pez se mostrará a estudiantes del 9 al 19 de febrero en la Sala Juárez de la Facultad de Bellas Artes de la UABJO. La presentación para público en general tendrá lugar el 20 de febrero en el Teatro Juárez.