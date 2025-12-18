Aprueba IEEPCO a integrantes de Consejos Distritales para el Proceso de Revocación de Mandato

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- En Sesión Extraordinaria Urgente celebrada este jueves, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó un acuerdo mediante el cual se designa a personas integrantes de los Consejos Distritales, como parte de los trabajos previos para la organización del Proceso de Revocación de Mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, correspondiente al periodo constitucional 2022-2028 en su caso.

El acuerdo aprobado establece la designación de las personas que integrarán los Consejos Distritales de Santa Lucía del Camino y Oaxaca de Juárez, quienes fungirán en la organización, desarrollo y vigilancia de dicho proceso, en sustitución de quienes presentaron su renuncia al cargo.

La sesión se llevó a cabo de manera virtual y contó con la participación de la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas.

Asimismo, estuvieron presentes el secretario ejecutivo del Instituto, Graciano Alejandro Prats Rojas, y las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General.

Con esta determinación, el IEEPCO reafirma su compromiso con la legalidad, la certeza y la adecuada preparación, en su caso, del Proceso de Revocación de Mandato, garantizando el correcto funcionamiento de los órganos desconcentrados del Instituto.