Abre exposición de obra gráfica de Leonora Carrington en el MUPO

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo), invita a conocer la exposición “De Crookhey Hall a la colonia Roma”, integrada por siete obras gráficas de Leonora Carrington, del 19 de diciembre al 10 de febrero de 2026.

La muestra reúne la pieza Crookhey Hall, proveniente de una colección privada, así como litografías de la serie El Dibbuk, realizadas en el Taller de Gráfica Mexicana y pertenecientes a la Colección Pago en Especie de la SHCP.

Asimismo, refleja el interés de Carrington por la alquimia, magia y mundos simbólicos. Las obras también incorporan dos libros esenciales de la autora, “La trompetilla acústica” y “Cuentos completos”, que permitirán profundizar en su faceta literaria.

Durante la inauguración, que se realizará el 19 de diciembre a las 18:00 horas, el Mupo impondrá el nombre de Justina Fuentes a la sala donde se exhibirá esta muestra, en homenaje a la destacada pintora y grabadora oaxaqueña formada en la primera generación del Taller Rufino Tamayo. Asimismo, otra sala llevará el nombre de la también artista oaxaqueña Irma Guerrero.