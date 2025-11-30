Gráfica y literatura para celebrar el XXXVII Aniversario del IAGO

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IAGO).- Fundado en 1988 por el artista Francisco Toledo, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) cumplió su XXXVII Aniversario el pasado 29 de noviembre, y para conmemorar esta fecha se inauguró la exposición Variaciones del papel. Gráfica y literatura, que aborda dos temas muy ligados a la creación de este espacio como es la difusión de la gráfica y la literatura, a través de su biblioteca que es considerada una de las más importantes especializadas en arte y literatura y que actualmente asciende a cerca de 60 mil volúmenes.

Rigoberto Díaz Julián, curador de la muestra indicó que se presentan dos aproximaciones a la literatura desde la gráfica, “por un lado, la obra creada por el artista mixteco Sergio Hernández a partir de la historia Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas y, por otro, las piezas realizadas por Toledo inspiradas en su interpretación del cuento Pinocho”.

“Ambas propuestas ofrecen una lectura que va más allá de la simple ilustración de historias asociadas con la literatura infantil. Son obras gráficas que nos invitan a regresar a los textos para descubrir elementos que antes no habíamos percibido”.

Hazam Jara, director del IAGO mencionó que en las últimas casi cuatro décadas este espacio ha realizado exposiciones, talleres, conferencias y presentaciones de libros para difundir la gráfica y la literatura, actividades que han sido fundamentales para que el IAGO sea considerado un referente en las artes gráficas.

“En esta exposición contamos con obra del artista Sergio Hernández, quien ha estado ligado a este espacio por su amistad con el maestro Toledo, y su vínculo con el IAGO no solo ha sido como parte de la exhibición de obra, también a través de importantes donaciones que ha realizado para acrecentar el acervo de la biblioteca”, detalló el director del IAGO.

Agregó que en el museo estarán disponibles algunos libros para consulta de los visitantes, “además de que es una oportunidad para recorrer la biblioteca que se ha nutrido con donaciones de artistas como Rufino Tamayo, Sergio Hernández y el mismo maestro Toledo quien cotidianamente llegaba con libros nuevos”

Gráfica y literatura también presenta una selección de ejemplares de la Biblioteca del niño Mexicano y otros libros infantiles publicados sobre todo entre los años cuarenta y ochenta.

Variaciones del papel es un ciclo de tres exposiciones que exploran las posibilidades del libro. Está compuesto por las muestras Fotografía y libros que actualmente se puede visitar en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB), Gráfica y literatura en el IAGO y Recopilar y editar en el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa).