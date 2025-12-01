Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Puerto Ángel será sede de la primera edición del Ballena Fest 2025

Del 5 al 7 de diciembre, el festival reunirá actividades científicas, artísticas y recreativas en torno al avistamiento de la ballena jorobada

    OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) anunció la realización del primer Ballena Fest 2025, que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en Puerto Ángel, perteneciente al municipio de San Pedro Pochutla.

    El evento busca impulsar un turismo sustentable, fortalecer la economía local y promover prácticas responsables, reconociendo la importancia de la ruta migratoria de la ballena jorobada en la costa oaxaqueña.

    Las actividades iniciarán el 5 de diciembre a las 12:00 horas con una serie de ponencias sobre el monitoreo de mamíferos marinos, así como charlas dedicadas a la ballena jorobada y a las experiencias profesionales y emocionales vinculadas con su observación.

    Este encuentro reunirá a la comunidad científica, artistas, habitantes, así como a personas turistas y prestadoras de servicios. La inauguración oficial será a las 17:40 horas, precedida de un desfile cultural a las 16:30 horas, con la participación de localidades de San Pedro Pochutla, Santa María Tonameca y Santa María Huatulco.

    Durante los días siguientes se llevarán a cabo recorridos de avistamiento de ballenas y otras especies, talleres de educación ambiental, vuelo de papalotes, un concurso gastronómico, torneo de voleibol, la presentación de un mural comunitario y espectáculos musicales.

    Total
    0
    Shares
    Share 0
    Tweet 0
    Pin it 0
    También podría interesarte

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Total
    0
    Share
    0
    0
    0
    0