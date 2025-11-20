Karen, Mundaca y Maya: un oficio en tiempos difíciles

FRANCISCO J. SÁNCHEZ

-Uno-

“Periodista sin suerte no es periodista”, y ayer nos compartieron toda la suerte del mundo en el Club de Lectura “Wilfrido López Torres” al celebrar a un ganador del Premio Nacional de Periodismo, apenas horas después del anuncio.

La sesión, que prometía ser una conversación íntima, pero pública, sobre la investigación “Sembradores en la niebla, amapola en Oaxaca”, terminó convirtiéndose en una jornada de celebración gremial, reflexión generacional y emoción compartida.

Fue un encuentro de pares.

-Dos-

Karen Rojas Kauffmann, Antonio Rodríguez Mundaca y Miguel Ángel Maya Alonso -ganadores de Mención Honorífica del Premio Nacional de Periodismo 2022 por su investigación sobre el cultivo de amapola en Oaxaca- están acostumbrados a mirar la realidad sin adornos, pero también son sabedores del reconocimiento de sus audiencias.

La conversación inició con “Sembradores en la niebla”, trabajo que combina rigor informativo, recursos multimedia y nuevas narrativas de contexto para documentar la expansión de la amapola en regiones serranas de Oaxaca y la manera en que el narcotráfico reconfigura economías, relaciones comunitarias y límites del miedo.

Entre anécdotas de campo, silencios y hallazgos, la y los tres periodistas recordaron el vértigo de entrar a territorios donde la palabra “riesgo” adquiere significados impredecibles, quizás hasta inconscientes.

-Tres-

El ambiente dio un giro cuando se informó entre aplausos espontáneos, que Antonio Rodríguez Mundaca había ganado el Premio Nacional de Periodismo 2024 en Crónica/Periodismo Narrativo por “Chander, el niño futbolista fusilado por policías”, publicada en El Muro MX.

Toño Mundaca llegó al club como invitado y terminó como protagonista involuntario de un festejo que hizo hervir el orgullo de sus pares sentados en una gran mesa de la terraza de la cafetería “Café Café”.

Se recordó también que hace apenas dos meses, el 25 de agosto, Mundaca también había recibido de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una organización internacional que agrupa a medios de comunicación, periodistas y editores de todo el continente americano, el Premio a la Cobertura Noticiosa de Actualidad por “Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia”, investigación colaborativa publicada en El Universal.

-Cuatro-

La conversación también tomó un tono más amplio, generacional. Los asistentes, periodistas jóvenes, veteranos del oficio y lectores – debatieron sobre las nuevas narrativas que hoy marcan tendencia: periodismo de datos, formatos multimedia, desinformación, proyectos colaborativos y la urgencia de modelos de ingresos que sostengan el trabajo ético e independiente.

Y la sesión cerró entre fotografías improvisadas, abrazos y la sensación de que el Club de Lectura “Wilfrido López Torres” se había convertido, por unas horas, en un espacio de comunidad.

“Periodista sin suerte no es periodista”, repetimos al final, pero también quedó claro que, más que suerte, hoy celebramos talento, compromiso y la convicción de que el periodismo en Oaxaca, cuando se hace con ética y valentía, todavía puede cambiar realidades.